OpenAI擬將從軟銀融資78億　研發「AI界的iPhone」手機

據《金融時報》稱，ChatGPT 製造商 OpenAI 正在與曾效力蘋果逾20年的前設計師艾夫（Jony Ive），及軟銀創辦人孫正義開展深入談判，「三巨頭」試圖打造「人工智能界（AI）的iPhone」手機。而OpenAI正進行協商將從軟銀集團，獲得逾10億美元（折合約78億港元）的融資支持。



消息人士透露，OpenAI 執行長奧爾特曼（Sam Altman） 已聘請艾夫創立的LoveFrom，來開發「AI界的iPhone」。目前孫正義、奧爾特曼和艾夫已經討論合資公司，利用他們三個集團的人才和技術開展合作。

相關產品仍在構思階段

據悉，相關討論雖然「認真嚴肅」，但尚未達成任何協議，正式宣布合資可能需要幾個月的時間。而相關產品仍在構思階段，可能需要研發數年才能推向市場。不過，OpenAI、軟銀集團、LoveFrom公司對此均拒絕予以評論。

本周OpenAI 宣布升級ChatGPT，包括透過語音或上傳影像控制應用程式的功能，並允許其瀏覽網頁。有外電消息稱，由微軟支持的OpenAI 正在考慮出售股票，這或將使其公司估值在不到一年的時間內增加兩倍，高達900億美元。