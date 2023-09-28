綠債截止認購　銀行稱認購熱烈　人數及金額均勝去年

新一批保底息達4.75厘的綠債，今日（28日）下午截止認購。多家銀行表示，此次市場反應熱烈，認購人數及金額均超越去年首批綠債，當中滙豐（0005）透露，客戶平均認購金額亦增加約25%。



滙豐︰客戶平均認購金額增加約25%

滙豐香港財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，透過滙豐認購新一批綠色債券的客戶當中，五分之一是首次經滙豐參與認購港府發行的零售債券。

在本地股票市場不明朗的情況下，市場對相關產品的興趣正在上升，對較穩健的投資產品的需求亦日益增加。故經滙豐認購綠債的金額超越去年，客戶平均認購金額亦增加約25%。

恒生指，8成客戶透過數碼渠道認購綠債。（資料圖片）

恒生：8成客戶透過數碼渠道認購

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，恒生客戶認購政府發行的第二批綠色零售債券的反應十分熱烈，總認購人數及認購金額均打破去年首批綠債紀錄，當中8成客戶透過數碼渠道認購。

而投資者對ESG主題及綠色金融產品的需求日益增加，綠債提供穩定回報之餘，亦有助豐富香港綠色和可持續金融生態，進一步促進市場發展。

至於中信銀行（國際）則稱，接獲的綠色零售債券認購人數，與上一批比較輕微上升，總認購金額上升超過三成，最高認購金額為100萬元，平均認購金額為10萬元。花旗銀行指，認購反應符合預期，客戶整體認購金額比去年上升近三成。

中銀指出，綠債總認購金額破紀錄。（資料圖片）

中銀：總認購金額破紀錄

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼基金及債券業務處主管梁美怡表示，綠債總認購金額突破中銀去年紀錄，客戶平均認購金額較去年上升超過3成，主要透過線上渠道認購。由於今次的綠色零售債券可鎖定三年的4.75厘保證回報，相信客戶會長期持有綠色零售債券作收息之用。

至於招商永隆銀行則表示，平均每名客戶認購金額為10萬元，最高認購金額為50萬元。而經電子渠道認購的客戶人數為8成。

渣打指綠債平均認購金額較去年增三成。（資料圖片）

渣打：平均認購金額較去年增三成

渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，客戶認購新一批綠色零售債券反應理想，總認購金額超越去年，客戶的平均認購金額亦較去年增加三成，其中近7成透過網上渠道遞交申請。面對複雜多變的市場環境，投資者傾向尋求穩健的投資策略，對綠色債券等能提供穩定回報的產品需求因而上升。

工銀亞洲︰最高認購160手

中國工商銀行（亞洲）稱，第二批綠色零售債券的認購反應正面，整體認購情況與去年相若，當中每人平均認購手數較去年增加超過 20%，最高認購160手。電子認購佔82%，比例較去年上升約 5%。花旗則指，綠色債券息率吸引，認購反應符合預期，客戶整體認購金額比去年上升近三成。

花旗銀行︰整體認購金額比去年上升近三成

綠色債券息率吸引，認購反應符合預期，花旗銀行客戶整體認購金額比去年上升近三成。