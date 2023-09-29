綠債遇定存搶攻反應遜預期　首掛破發機會增　人均穩袋6手

新一批綠債昨日（28日）截至認購，初步結果顯示，認購人數及金額均差過市場預期兼遜於去年。政府發言人表示，由於超購約1倍，預計最終發行額將提高至上限200億元，按此推算，人均可穩袋6手，高於預期的4至5手。有分析認為，認購反應差與銀行定存競爭有關，而在美國年內再加1次息的預期下，不排除投資者保留資金留待更高息定存時再出手。



認購人數及金額遜於去年

初步結果顯示，總認購人數約32.3萬，去年為48.8萬，市場預期為逾50萬人。認購總額約302億元，去年為325.67億元。

新一批綠債保底息達4.75厘，不單超越去年首批綠債的2.5厘，推出前更超越一般銀行定存息，市場原本預計反應將熱烈。而事實上，多家銀行昨晚關於市場反應的回應，不少均稱認購平均金額高於去年，部分人數也高於去年。

而事實上，近日綠債認購期期間，由於臨近季結，港元拆息高企於5厘以上，多家港銀包括四大行，均上調定存息搶存款，不少並超越或貼近綠債保底息，當中3個月最高有5厘，4個月有4.88厘，1年期也有4.6厘。

張智威指不少投資者冀保留資金進行高息定存。（資料圖片）

信誠張智威：投資者冀保留資金進行高息定存

信誠證券聯席董事張智威表示，信誠無論是認購人數還是金額均超越去年，對於整體市場反應較預期為淡，估計與美國近期國債孳息率，受政府停擺憂慮而上升，以及銀行定存競爭，搶走部分資金有關。與此同時，美國今年內仍有望再加息一次，不排除部分投資者預留部分資金，等待港銀定存息水漲船高時，再做更高息定存。

此外，是次綠債推出以來，銀行反應非常快，爭相推出高息定存，部分更超越保底息。美國再加息一次，港銀定存息或再升破保底息。至於新一批綠債首掛會否如首批破發，按目前市場反應來看，不排除此機會，但也需視乎屆時首掛日外圍環境而定。

致富郭家安：首掛或破發

致富證券業務部主管郭家安表示，綠債市場反應較去年為淡，屬於預期之內，原因包括少了「短炒」客，同時銀行定期存款及早前銀債亦鎖定了部分資金。至於新一批綠債首掛會否破發，他估計有此機會。

富途證券則稱，是次綠債認購反應不及去年，但平台上不少客戶都有興趣將投資組合從股票延伸至綠債，反映現時市況下，投資者有擴闊平穩資產配置的需求。為配合市場發展，富途正積極提供更多元的資產選擇，包括貨幣基金，確保投資者在不同市況中都可保持靈活。