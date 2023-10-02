外媒︰內地正調查許家印是否涉嫌轉移資產到海外

撰文：黃捷
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《華爾街日報》引述消息人士報道指，內地當局正在調查恒大﹙3333﹚主席許家印是否涉嫌將資產轉移到海外。

恒大上周四公告證實，接到有關部門通知，許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取「強制措施」。

許家印