東亞銀行關永興︰中小企貸款上半年增6%　港高息仍有優勢

東亞銀行今年上半年中小企貸款業務增長達6%，相較同期市場貸款總量下跌0.5%表現為佳。東亞銀行批發銀行處商務理財部主管關永興表示，隨著開關以來，經濟復甦帶動人流，對中小企業務帶來利好，今年全年貸款業務有望保持中單位數增長。從行業來看，與民生相關及健康產品等行業，在疫情期間，其貸款需求也未有太大影響。



東亞銀行今年上半年中小企貸款業務增長達6%，關永興表示，全年有望保持中單位數增長。（資料圖片﹚

中小企貸款今年望保持中單位數增長

關永興表示，美國加息環境下，中小企業務的淨息差也有所改善。而高息環境下，貸款利息是中小企成本之一，東亞幫助其進行資金管理，透過不同工具改善資金流動。目前貸款素質屬於可控，並沒有出現不良貸款。上半年貸款業務增長部分動力來自政府融資擔保計劃，佔東亞整體中小企貸款33%，下半年會有新產品業務帶動增長，同時也會繼續提升客戶群。該行近期推出有抵押分期貸款新產品，市場反應熱烈。

今年上半年東亞銀行中小企經營收入較去年同期上升 65%，當中包括淨利息收入和非利息收入。 過去3年半 (2020年初至2023年上半年)，中小企客戶數目增長41%，單計今年上半年按年增長14%。

今年上半年東亞銀行中小企經營收入較去年同期上升 65%。﹙資料圖片﹚

疫情三年中小企客戶數目累積增41%

關永興表示，新客戶來自各行各業，包括民生行業、上游下游供應商及綠色行業等，當中並有不少為內地客戶。相較內地低息環境，相信香港貸款業務仍有優勢，在香港貸款資金可以在香港使用。於此同時，透過加強與東亞中國及海外分行的聯動，以及與不同商會緊密合作，獲得不少客戶轉介。

上半年中小企匯款業務增長51%，關永興表示，相信與通關以來中小企業務增長帶動相關需求有關，美金佔比並高於人民幣。東亞銀行批發銀行處業務及數碼拓展部主管林嘉慧並表示，透過東亞銀行網上匯款，較分行辦理可以節省七成費用，同時，在匯率方面也保持競爭力，相較大行會便宜0.2至0.4%。

上半年中小企匯款業務增長51%

林嘉慧表示，第四季將推出新功能，包括優化網上跨境匯款服務，從東亞香港匯出港元、美元及人民幣至東亞中國指定分行收款賬戶，匯款可快至1小時內入賬。同時，會推出網上設立特惠利率定期存款，客戶先和客戶經理協定特惠利率，即可於網上完成設立定存。