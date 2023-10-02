美股｜美債息升 道指早段跌逾百點

美國10年期公債殖利率再次觸及16年高點，2年期公債殖利率則維持在5%以上。市場關注聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的講話，以及本周公布的非農數據，道指周一（2日）早段跌逾百點。



截至本港時間晚上11時10分，道指報33,389，跌117點或0.35%；標普500指數報4,282點，跌5點或0.13%；納指報13,290點，升71點或0.54%。

Apple、Meta 、Amazon、Alphabet 和Microsoft等大型股票上漲0.9%至2.0%。電動車製造商Tesla第三季交車量未達市場預期，該公司股價一度下跌後回升。

美國供應管理協會（ISM）公布，9月製造業指數為49，市場預期為47.8，前值為47.6；製造業投入物價分項指數為43.8，預期為48.6。期內，製造業新訂單分項指數為49.2，前值為46.8；製造業就業分項指數為51.2，前值為48.5.

鮑威爾和費城聯儲銀行總裁哈克（Patrick Harker）將發表講話。紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）上周五表示，利率應該在高位維持一段時間。

本周市場焦點將是周五公布的美國非農就業數據，市場估計增幅為16.3萬個，低於8月的18.7萬個。