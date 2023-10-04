渣打料美聯儲末季不加息　上調美股至「超配」　建議投資三大行業

渣打財富管理首席投資辦公室發表，對第四季度全球投資部署展望，儘管部分美聯儲委員認為有需要年底前加息，但渣打預測其今年餘下時間將「按兵不動」，不會加息，並推測美國未來12個月衰退機率降至55%，衰退可能開始的時間為2024年第二季度。



美股宜採啞鈴式投資策略

渣打宣布將美國股票上調至「超配」，並透過低配歐元區和英國股票來提供資金，認為美國經濟和盈利增長仍有彈性。渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，美股由大型科技公司驅動，預計數碼化、人工智能增長及半導體的反彈將支持美股表現領先。

他建議投資者在美國市場投資通訊服務、科技、健康護理三大行業，採取「啞鈴式」投資結構。其中通訊服務的盈利勢頭強勁，渣打對其2023 年增長的預期上調， 2024 年保持穩定，並稱行業將受惠於人工智能應用，估值吸引；科技公司今年次季業績出乎意料，預計半導體行業將推動明年的盈利反彈，且人工智能利好芯片、軟件等公司。而健康護理為防守性持倉，以平衡風險美國明年可能出現的衰退風險。

渣打預測美國未來12個月衰退機率降至55%，衰退可能開始時間為2024年第二季度。（AP）

國債債息、美元或均將走低 油價關鍵變數為中國經濟

渣打又預測，美國10年期國債的收益率未來3個月仍保持在4%以上，但在未來12個月將回落至3.25%-3.50%。其同樣預計美元下滑，但下調了下行預期，渣打估測美元將在未來 1-3 個月下跌至 103.6，回歸到渣打估計的公允價值。在接下來的 12 個月裡，推動美元疲軟的基本因素依然存在，加之中國經濟增長的反彈和歐洲通脹(相對於美國)的快速下降，應會進一步壓縮美元的實際(扣除通脹)利差，並推動美元走低。

此外，針對近期油價的強勁表現，渣打預測，短期3個月內仍將維持每桶90美元左右的價格，但在未來 12 個月, 油價或將跌至每桶 75 美元。石油供應增長放緩的風險正在加劇石油市場的赤字，為油價提供支持，但渣打稱，中國經濟是一個關鍵的搖擺因素，如果在第四季度顯著復甦,，石油需求可能會改善。