港股一浪低於一浪　上市公司回購額一年多於一年　兩股佔64%

港股今年一浪低於一浪，近日更逼近17000點，恒指昨再跌135點，收報17195點，再現今年新低。目前，港股市盈率﹙PE﹚約莫10倍，遠低於13倍的20年平均值。

據內地官媒《證券時報》統計，截至9月28日，港股年內回購總額達到809億元，約佔去年全年回購金額的79%，去年全年回購金額1,024億元，而2021年回購金額則為381億元。換言之，本港上市公司整體連續三年都在持續加碼回購。

報道引述Wind統計資料顯示，今年以來，共有156家港股公司出手回購，其中兩家藍籌佔比突出。其中，股王騰訊﹙0700﹚今年以來86次回購，回購金額合計313.6億元，佔港股總回購額的39%，而另一重磅藍籌友邦保險﹙1299﹚期內共出手回購135次，涉資201.8億元，佔總回購額25%，兩家公司合計佔總回購額的64%。

不過，由於港股走下行通道，不知出手回購的公司，大多「損手」，156家中僅有41家回購均價低於現價。報道統計指出，友邦保險帳面虧損最多，回購均價是80元，現價62.9元，帳面虧損43億元；其次是騰訊，帳面虧損36.4億元。