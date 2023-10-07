Chanel中國今年第二次加價直追Hermès　經典款CF八年累升170%

疫情後全球奢侈品需求放緩，惟Chanel中國繼今次3月加價後，再9月再度加價。其中經典款CF （Classic Flap）手袋定價，已由2015年的2.98萬元（人民幣，下同），加至現時的8.05萬元，8年間累升高達170% 。



市場分析指出，Chanel進取的加價策略，是為進一步提高品牌檔次。據官網顯示，Chanel中國幾乎所有經典款都加價。當中價錢由7.49萬元，加價至8.05萬元；Chanel Leboy由4.9萬元，加至5.29萬元。

Chanel Double Flap Bag是由「老佛爺」Karl Lagerfeld改良Coco Chanel於1955年所設計的Chanel 2.55。（unique.designerbags@instagram）

望向Hermès配貨制度看齊

除提高產品價格外，Chanel在銷售策略上，亦想向Hermès的配貨制度看齊。去年10月起，Chanel於英國及韓國地區實施限購政策，每位顧客只能從熱門手袋Classic Flap和Coco Handle二選一，購買其中一款。同時連小皮具都有限購措拖，每位顧客每年不得購買超過3件相同貨品。

而由於匯率波動，Chanel在台灣、泰國、馬來西亞、澳大利亞和日本等地亦同樣漲價，升幅達6%至8%。Chanel財務總監Philippe Blondiaux在5月曾表示，Chanel每年會在3月和9月評估手袋價格，同時亦會根據投入成本通脹，進行加價。