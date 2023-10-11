每14個港人有一名千萬富翁　當中有幾多人願意向子女透露身家？

花旗調查顯示，本港擁有千萬港元或以上資產的千萬富翁，達40.8萬人，即每約14個相關年齡香港人就有一位千萬富翁。調查探討富翁與下一代的財政關係，發現僅有三成富翁不介意向子女透露個人資產。雖然大部分富翁願意花錢在子女身上，包括近七成預期為子女投放資源去海外升學，以及支持子女置業。但在養育第三代方面，有四成子女期望富翁養育下一代方面做出經濟支持，惟僅三成富翁表示願意提供支援。



調查發現，超過六成千萬富翁子女擁有自己銀行戶口，平均於13歲開立戶口。接近六成半富翁子女表示，以父母為學習理財知識對象。有六成認為，父母累積財富是靠努力工作及平日精打細算，近六成認為父母靠精於識別投資機會，四成半認為，父母會主動尋找投資及理財相關資訊為財富增值。

陳德霖預計，隨着港美息差再度擴闊，港元匯價可能持續偏弱。（視覺中國）

僅三成千萬富翁不介意透露個人資產

調查發現，就財政透明度而言，近九成富翁願意或不介意向子女談及家庭每月開支，但不介意透露個人資產的只有約三成，而流動資產超過1000萬港元的富翁中只有兩成不介意向子女透露個人資產。

有逾六成千萬富翁對了解子女理財表示有信心，近七成認為用在子女身上的金錢，能平衡個人喜好及實際需要，近八成認為了解子女日常支出。

同時，有近七成千萬富翁，預期為子女投放資源去海外升學，估計子女於海外大學四年間支持超過200萬元。同時不少富翁願意支持子女置業，平均金額為240萬元。遇上緊拙的財政狀況，只有三成受訪父母，表示願意為子女養育下一代方面提供支援，相反近四成千萬富翁子女，期望父母在有關方面可提供支持。