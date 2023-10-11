滙豐App取代部分網上服務　本月起實施

滙豐近日向客戶發出通知，10月起，部分網上理財功能會逐步轉由流動理財應用程式（HSBC HK App）提供，當中包括設定海外櫃員機提款限額、啟動信用卡和設立及管理自動轉賬等，該些服務及後將再不能透過滙豐網上理財使用。



滙豐發言人表示，會續透過HSBC HK App及其他渠道滿足客戶的銀行服務需求，是次服務調整旨在透過HSBC HK App，為客戶提供更簡便的用戶體驗，在現時已提供全方位服務和功能的基礎上，配合客戶偏好以手機處理銀行事務趨勢。

滙豐官方網站顯示，其他轉到HSBC HK App的服務還有新增受款人、管理電子賬單及收取電子繳費收據、登記「轉數快」或檢視登記資料、申請自動櫃員機卡或信用卡密碼（PIN）、申請支票簿和收費「e提示」服務等。

另外， 11月17日起，滙豐將停止於個人網上理財提供「電子賬單及繳費服務」，內容包括電子賬單登記服務（登記電子賬單及已登記電子賬單狀況）、查閱電子賬單或以「電子賬單及繳費服務」繳費（電子賬單摘要及繳費），以及電子繳費收據服務（電子繳費收據摘要）。客戶如有繳費或支付需求，要用滙豐其他繳費服務、「轉數快」或以自動轉賬繳付賬單。