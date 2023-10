澳新銀行CEO：客戶將更多業務轉移　新加坡正超越香港

澳新銀行集團行政總裁Shayne Elliott表示,過去幾年該行客戶將更多業務由香港轉移到新加坡。



報道指,由於香港於新冠肺炎疫情期間實施嚴厲封鎖措施,令大量專業人士及企業湧入新加坡,Shayne Elliott稱毫無疑問「已經有人向新加坡移民,」又稱金融機構亦一樣,而數據顯示,新加坡於疫情時,不論金融市場或貨幣中心的能力,都比香港更強。

目前澳新銀行集團在新加坡擁有約800名員工,是香港員工人數的兩倍,Shayne Elliott稱,香港對該行而言,仍是一個非常重要的中心,但強調,「客戶方面而言,香港的情況正在發生變化......,我們不得不說,相對而言新加坡已经超越了香港(We’d be remiss not to say that Singapore in a relative sense has outgrown Hong Kong),從我們的角度來看,越來越多客戶選擇將其區域財務能力投資於新加坡。」

不過報道亦指,新加坡仍有很長的路要走,以取代其競爭對手,成為尋求進入中國門戶的銀行的貿易中心和基地。