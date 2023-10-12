澳新銀行CEO：客戶將更多業務轉移　新加坡正超越香港

澳新銀行集團行政總裁Shayne Elliott表示，過去幾年該行客戶將更多業務由香港轉移到新加坡。



報道指，由於香港於新冠肺炎疫情期間實施嚴厲封鎖措施，令大量專業人士及企業湧入新加坡，Shayne Elliott稱毫無疑問「已經有人向新加坡移民，」又稱金融機構亦一樣，而數據顯示，新加坡於疫情時，不論金融市場或貨幣中心的能力，都比香港更強。

目前澳新銀行集團在新加坡擁有約800名員工，是香港員工人數的兩倍，Shayne Elliott稱，香港對該行而言，仍是一個非常重要的中心，但強調，「客戶方面而言，香港的情況正在發生變化......，我們不得不說，相對而言新加坡已经超越了香港（We’d be remiss not to say that Singapore in a relative sense has outgrown Hong Kong），從我們的角度來看，越來越多客戶選擇將其區域財務能力投資於新加坡。」

不過報道亦指，新加坡仍有很長的路要走，以取代其競爭對手，成為尋求進入中國門戶的銀行的貿易中心和基地。