TVB稱管理團隊未有任何變動　將繼續推動企業發展　 帶領公司前進

電視廣播（0511，TVB）發公告以澄清近期市場對公司管理層亳無根據的傳聞。公司董事局確認，管理團隊並未有任何變動，現任管理層團隊一直得到董事局全力支持。



公司又指出董事局注意到在現任管理團隊領導下，無綫電視的香港廣告業務持續復蘇，收入及廣告客戶數量均有所增加。無綫電視在中國大陸擴大了業務版圖，同時無綫電視財務表現正在改善，以及電視收視率保持最大市場份額，並是香港最具影響力的媒體。

公司指出管理團隊繼續應對不斷變化的媒體環境，繼續推動企業發展，以他們專業知識及豐富經驗帶領公司不斷前進，確保觀眾享受到由公司提供的高質量節目。

日前有傳林家棟將回巢

日前商業一台總監﹑現為雷霆881《在晴朗的一天出發》主持人之一的郭志仁，日前於社交平台發帖文，指出傳聞「大台」好快會有變動，指藝人林家棟將會回巢，以及資深傳媒人關偉好大機會睇新聞資訊等。

郭志仁的內文如下：

1. 曾志偉應該會休息吓，聽聞佢之前都有同人講，做完港姐都想唞吓

2. 之前有傳林家棟會返去幫手，都99.9%肯定

3. 資深傳媒人關偉好大機會睇新聞資訊

4. 邵氏會有人主持大局

5. 會分返幾位總經理

商業一台總監，現時為雷霆881 《在晴朗的一天出發》主持人之一的郭志仁。（FB截圖）

昨日電視廣播回應傳媒查詢時指出﹕「本台對於郭志仁先生在完全沒有事實根據的情況下，對一家上市公司的管理層狀況進行公開揣測及確定，本台感到匪夷所思並深感遺憾。身為一位資深的傳媒人，理應堅守真實、客觀和公正的原則，然而郭先生卻選擇以不專業的方式散播尚未證實的謠言。對此，本台表達強烈的譴責，並將嚴肅追究其相關責任。」