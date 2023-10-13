京東瀉逾11%兼ATM悉數低收　友邦等金融股受壓　累港股跌424點

美國9月通脹數據高於市場預期，引發投資者對美國聯儲局進一步加息憂慮，美股三大指數於周四（12日）低位，其中道指挫173點。



【16:32】

港股連升走勢告終。經過連續6日高收後，大市受到科技股弱勢拖累，全日大跌逾400點，並且失守18000點。不過全周港股仍錄得逾近600點升幅。

恒指收市報17813點，跌424點，國指跌151點，報6115點，科指跌139點，報3879點，成交額約為842億元。

科技股今日表現疲弱，其中遭到大行唱淡的京東（9618）全日瀉11.5%，為表現最差藍籌。旗下京東健康（6618）及京東物流（2618）均低收，京東健康挫4.8%，京東物流跌4.9%。

其他科技股方面，阿里（9988）挫3.8%，美團（3690）跌3.2%，騰訊（0700）跌3.1%，百度（9888）跌5.2%，小米（1810）跌0.5%。

金融股亦受壓，滙豐（0005）跌1.1%，港交所（0388）跌1.9%，友邦（1299）跌2.4%。

汽車股低收，比亞迪（1211）跌2.9%，理想汽車（2015）跌3.1%，小鵬（9868）跌3.6%。

【15:27】

內地股市低收，上證收市報3088點，跌19點，深成收市報10068點，跌100點，滬深300指數收市報3663點，跌38點，創業板指數收市報1996點，跌22點。

港股方面，恒指最新報17854點，跌383點，國指跌136點，報6130點，科指跌129點，報3889點。

【13:56】

港股跌勢於午後擴大，恒指最新報17805點，跌432點，國指跌148點，報6118點，科指跌141點，報3877點。

目前有22隻藍籌股跌幅逾3%，京東（9618）跌幅近12%，為表現最差藍籌。

不過藥股今日逆市上揚，翰森製藥（3692）逆市升4.5%，為表現最佳藍籌。

【12:47】

科技股捱沽，促使港股今早處於弱勢，更一度跌勢400點。恒指中午收市報17852點，跌385點，國指跌131點，報6135點，科指跌126點，報3892點，成交額為453億元。

京東（9618）為今早表現最差藍籌，半日瀉12%。其他科技股方面，百度（9888）跌5.2%，美團（3690）跌3.9%，阿里（9988）跌3.4%。

京東系其他兩隻成員京東健康（6618）及京東物流（2618）亦受壓，京東物流跌4.1%，京東健康跌4.3%。

內需及消費股同樣下跌，周大福（1929）挫5.2%，海底撈（6862）跌4.2%，中升跌4.9%，比亞迪（1211）跌1.5%。

內銀股回吐，工行（1398）跌1%，建行（0939）跌0.6%，中行（3988）跌0.7%。

金融股方面，友邦（1299）跌2.9%，滙豐（0005）跌1.2%，港交所（0388）跌1.8%。

【11:26】

港股跌幅再次擴大，恒指最新報17881點，跌356點，國指跌120點，報6146點，科指跌121點，報3897點。

京東（9618）瀉11.2%，百度（9888）挫5%，網易（9999）跌3.8%，美團（3690）跌3.7%。

其他藍籌股方面，中升（0881）跌4.3%，周大福（1929）跌3.8%。

【09:56】

港股跌幅收窄，恒指最新報18008點，跌229點，國指跌80點，報6187點，科指最新報3931點，報87點。

迅銷（6288）昨日已公布全年業績，按年多賺8.4%，並預料現財政年度利潤增逾4%，今早股價飆8%，最新報19.2元。

另一零售股莎莎（0178）升7%。

京東（9618）跌幅擴大至8.4%，最新報108元。

【09:27】

港股低開，恒指跌291點，報17946點，國指跌114點，報6152點，科指跌110點，報3908點。

科技股低開，阿里（9988）低開3%，騰訊（0700）低開1.2%，美團（3690）低開3.3%，小米（1810）低開2.1%

金融股方面，滙豐（0005）低開0.4%，港交所（0388）低開1.7%。

內銀股方面，工行（1398）跌0.5%，建行（0939）跌0.9%。