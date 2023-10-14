J.P. Morgan企業競跑賽首登陸香港　獲逾2200名員工力撐

摩根大通﹙ J.P. Morgan ﹚企業競跑賽首次登陸香港，吸引逾2,200名員工參與，為明年下半年舉行的2024摩根大通企業競跑賽香港站「熱身」。

摩根大通表示，集團首次在香港舉辦的企業競跑賽 - 香港員工活動周四﹙12日﹚圓滿結束，吸引超過2,200名員工參與。這項活動標誌著摩根大通香港正式開啟了一年一度企業競跑賽的序幕，為即將在2024年舉行、開放給企業客戶及社區合作夥伴參與的賽事做好準備。

摩根大通續稱，透過活動提倡團隊合作及健康生活，並為支持社區出一份力。包括摩根大通香港員工、社區合作夥伴及媒體代表等，沿著中環海濱的2.5公里賽道奔跑、慢跑或競走，沿途亦可欣賞香港標誌性的維港景色，盡情享受比賽的樂趣。明年舉行的賽事將延長至5.6公里。

摩根大通香港行政總裁彭思佳，集團深感榮幸能於香港這個充滿活力的城市投資及發展。﹙受訪者提供﹚

摩根大通香港行政總裁彭思佳表示，透過今天的活動，摩根大通香港展示了集團引以為傲的團隊精神和正能量。「我們深感榮幸能於香港這個充滿活力的城市投資及發展，並期待在2024年，摩根大通在香港慶祝成立百年之際，邀請客戶、社區合作夥伴和朋友們一同參與更盛大的慶祝活動。」

活動後，摩根大通香港將代表所有參賽者向愛．傳遞捐贈善款，支持該慈善機構幫助自閉症人士發揮所長，融入社會。

2024摩根大通企業競跑賽香港站將在明年下半年舉行。﹙受訪者提供﹚

摩根大通企業競跑賽為全球最大的企業競跑活動，每年在全球六大洲、15個地方舉辦，旨在推廣健康工作文化，提倡健康競技、團隊合作及職場友誼。

2024摩根大通企業競跑賽香港站將在明年下半年舉行，開放給企業客戶及社區合作夥伴參與。是項活動不受年齡、職位及體能限制。不論是業餘者還是專業跑手，來自初創公司還是大企業，都歡迎您參與。