「簡化轉板機制」諮詢有驚喜　創仔升班終於有希望｜刁佬

刁佬忍咗成個禮拜，發現市埸或者媒體都無人講聯交所的最新的諮詢文件，可見香港股市既相關新聞已被人忽略到近乎可以絕口不提，刁佬只希望這是黎明前的最後黑暗。

新「簡化轉板機制」的諮詢出爐，無之前坊間傳聞複雜的「A」「B」層設計，亦無提接洽互聯互通乜乜物物，更冇去祈求北水打救。大道至簡，絕招只係簡單直接，畀夠數嘅創業板係無須重新上市嘅要求下轉主板，當然仲有其他條件，但起碼唔係花一大筆錢同人力物力去重新上市。刁佬真心多謝聯交所及證監會從善如流！

今次新「簡化轉板機制」與過往只著重公司的財務表現不同，今次加入埋每日成交金額測試：轉板申請人的每日成交金額於申請轉板當日前的250 個交易日（大約一年）及直至正式升班到主板為止（「參照期」），升班嘅同學須有至少 50%的交易日達到最低門檻（「最低每日成交金額門檻」）。聯交所暫時建議最低每日成交金額定為 10 萬港元或 5 萬港元。各位為咗轉板嘅同學，實在要花啲心思，努力吸引成交額，刁佬十分同意想升班既創仔同學，除咗要成績好，更要兼負上改善自身流通量的責任。

雖然各位創仔同學終於升班有望，但過去三年中港兩地的企業都一同經歷咗疫情、地產恒爆、生意唔好，銀行加息，JPEX爆煲，基本上除非係特殊行业，大部份創仔過去三年嘅業績都被清零。所以縱使創仔轉板機制簡化了，相信在短期內都唔會有好多同學可以馬上升班。不過股市係一個講未來嘅地方，只要市場有希望，就會創造奇蹟。這一項未落實嘅潛在新機制對一眾正在籌備上市的老闆有更大衝擊。

過去數年除非貴寶號骨格精奇，仲係傳說中的獨角獸，否則小型公司好難有機會喺市場融資，這幾年中港兩地老闆的融資渠道尤如凍結。當然仍有不少大隱隱於市的高手在民間，佢哋站得高睇得遠，為老闆們除咗香港同中國A股以外，亦按老闆們的各自的需求去新加坡，或者去美國 NASDAQ 等其他境外巿場上市。

不過今時今日地緣政治令到國際局勢繼續波譎雲詭，歐美國家對中國企業的不友善，基本上不歡迎中國企業，只要你係中國為主要生產基地或市場的企業，均難以到歐美市場上市。即使新加坡近來被捧成亞太區內金融中心，不過其股票市場有闊度無深度，IPO還可以，但二次集資能力成疑。

屈指一算，對中港兩地的老闆來講境外上市已無乜選擇，種種因素令不少老闆考慮是否重新在香港上市，至少香港都仲集到資，亦有國際流通量。如果可以結合境外企業，連結國內，自不然可以充份發揮香港獨特角色。

今次創業板再改革，屬撥亂反正之舉，創仔有升班希望，對於未夠資格於主板上市的一眾小企業，在創業板上市自然成為另一個融資選擇，市場多了人參與，流通量自然好，主板市場亦會受惠。如果交易所與證監會嘅同事見到呢篇文章，請為自己鼓掌，刁佬亦在此向各位致謝！

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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