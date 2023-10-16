中銀香港及恒生跟隨滙豐上調定存息　3個月升至4.5厘

美國9月通脹跌幅未如預期，市場對聯儲局年尾再度加息預期升溫。港元拆息持續高企，當中與定存息相關的3個月拆息，今日（16日）升1.35點子至5.22厘，為9月29日後最高。大行滙豐上周五，上調港元3個月定存息0.2厘至4.5厘，中銀香港及恒生今日跟加至相同水平，為目前大行中最高水平，起存額僅為1萬元。



6個月定存息仍維持4.5厘

至於中長期定存息，中銀香港、恒生及滙豐6個月定存息，仍維持在4.5厘，而渣打則維持在4.3厘。中銀香港的1年期定存息與渣打一致維持在3.4厘。

短期息方面，渣打的3個月定存息，仍維持在4.1厘。而恒生並有推出4個月定存期，存息為4.5厘。

創興銀行3個月定存息加至5厘全港最高

中小行方面，創興銀行最新將3個月定存息加至5厘，屬於全新客戶優惠，起存額為50萬元，為目前全港同期最高牌面價定存息。其次為工銀亞洲的4.9厘，存款額為10萬元至80萬元，屬於全新客戶分行新資金優惠。

港元拆息方面，今日與樓按相關的一個月拆息終止2連跌，升4.42點子至4.93厘，是10月11日後最高。短線拆息方面，隔夜拆息跌5.56點子至4.64厘，是10月4日後最低，1星期拆息升2.43點子至4.86厘，2星期升3.14點子至4.87厘。中長線拆息方面， 6個月期拆息跌1.13點子至5.32厘，12個月跌0.16點子至5.47厘。