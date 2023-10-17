京東港澳開設5間快遞營運中心　最快4小時送貨上門

京東物流（2618）今日（17日）宣佈旗下京東快遞港澳服務升級，在港澳開設多個快遞營運中心，並提供同城快遞、港澳互寄及港澳與內地互發互寄與送貨上門服務。其中香港同城快遞，最快可以4小時即將貨物送達，夜間派送時間延長至晚上10點。



此次京東在香港開設的全新快遞營運中心，將採用全自營營運模式，包括聘請直屬京東的快遞員，在港所有營運中心均結合分揀中心與快遞站功能於一身，並配備自動化操作設備輔助，可縮短中轉時間。

目前京東快遞在港會設有沙田、元朗、葵青、觀塘4個運營中心，聯合澳門協華工業大廈營業部亦同於今日開業。

馬偉指，會優先聘用本地人作自營快遞員。（鄭文玥攝）

馬偉: 自營快遞員優先聘用本地人

京東物流香港快遞業務總經理馬偉表示，目前京東在港招聘的自營快遞員逾100人，人數將會持續增加。他強調，在港招聘自營快遞員，將優先聘用香港本地人，並稱希望增加本地就業，人才才會「進得來，留得住，幹得好」。

他還表示，公司將借鑒內地送貨上門經驗，為港澳地區用戶提供B2B、B2C等服務，稱降低成本、提供效率為聚焦重點。此外，馬偉透露11月將有可能再加快京東零售送達速度，下月將公佈更多細節。

京東物流中午收市報9.56元，升2.1%，半日成交額1,885萬元。