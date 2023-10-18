港股成交萎縮　陳仲尼提三點解「內憂」　另籲香港吸三路資金

香港目前面對股市成交量萎縮，交投冷清。熟悉金融市場運作的立法會議員陳仲尼，在立法會就「全面檢討中小企業證券市場制度」討論時發言，他引述數字指，10月5日港股全日成交額只有470.05億元，創近5年新低，而今年首3季港交所新股集資額只有246億港元，全球排名僅第8位。目前外國資金例如美資及歐資，已不太接觸香港資本市場。除非有新資金流入，否則港股只是「塘水滾塘魚」。

今年以來，港股走勢反覆向下，交投冷清。（美聯社）

提三點解決港股「內憂」

陳仲尼直言，目前香港股票市場的困局，有內憂，也有外患。外患不是香港單獨能解決，但內憂卻可以通過政策及改革，大大改善目前的困局，就此，他提出了三點建議。

首先，需從制度及原則上，平衡監管與發展並重，改變「重監管、輕發展」的思維，「在高舉保護投資者的旗幟下，不能削弱了我們資本市場的活力及發展。」其次，陳仲尼認為，港交所應該是肩負市場發展及平台設施建設，而證監會則應專注於市場紀律及執法。審批公司上市權力應該屬港聯交所上市科及上市委員會，證監會不應該在審批上市申請時擔任審批的角色。

此外，陳仲尼又指，大小企業都要受到同一公平的待遇，當局應盡量減少出現主觀喜惡的監管審查。「審批上市申請應該有一個服務承諾，絕對不能無限期的拖延裁決及提出無限輪迴的質詢，導致申請上市的成本及工序不合理地膨脹。」

「大灣區互聯共創研討會2023：引資聚才迎灣區發展新常態」嘉賓講者：香港特別行政區立法會議員陳仲尼先生。.﹙資料圖片﹚

有歐美資金撤離 惟港可另闢蹊徑

至於「外患」，本港也不是完全被動。他周一﹙16日﹚出席《香港01》舉辦的「大灣區互聯共創研討會暨嘉許禮」時指出，有個別歐美資金撤離香港是事實，但香港應主動吸納其他方面的資金。

陳仲尼認為，市場已慢慢形成中東石油人民幣機制，中東國家收取了人民幣，也要為資金找出路，香港長遠要吸引中東資金，「佢﹙持有﹚人民幣要有出路，所以我們要有機制，學懂向人推廣，『marketing』是指我們要迎合客戶需要，而不是客人迎合我們需要。」另外，他又認為，歐洲大型保險公司，以至北歐主權基金都可成為本港「吸錢」的對象，「其全球股票組合很大，取態不一定與美英鐵板一塊！」