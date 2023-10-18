老牌轉型　2億投日本兼於越南開500間Circle OK　金源唔淨喺賣米

前稱金源米業的金源發展國際實業（0677）在港已經有76年歷史，陪伴不少港人成長，堪稱「米王」。但正所謂不進則退，金源近年亦計劃重塑品牌，由家族管理轉變為企業化管理，實行多元業務發展，集團主席林烔熾揚言：「金源唔淨喺賣米」！



林烔熾表示，目前集團正擴大本地快速消費品供應及分銷業務，計劃未來三年內拓展至內地市場，以及進一步發展越南的快消品及Circle OK便利店業務外，同時亦於今年今年斥資逾2億元收購面積約32.6萬平方米的日本二世古項目，冀打造「零售娛樂」新地標。

他補充，計劃在2024至25年期間進行二世古項目市場規劃研究，料屆時才有較明確的投資額，土地將劃分為不同地段作不同模式的投資，例如與其他企業合作發展、出租等方面。

圖左為金源副主席兼行政總裁林世豪，圖右為集團主席林烔熾。（陳葦慈攝）

越南Circle OK目標明年開至500間門店

林烔熾預計，當2030年該項目附近的新幹線通車後，項目回報率會較高，但現時尚未對集團收入作出貢獻，他又強調所有投資資金均由公司內部支付，並無涉及任何貸款，同時對公司現金流未有造成影響，亦不會影響派息。

副主席兼行政總裁林世豪表示，短期內集團仍以大米業務及越南Circle OK業務為主要收入來源，現時在越南擁有430間Circle K便利店，所有店舖屬於自營舖，正尋求開設加盟店的運作模式，目標2024年開設總共500間。他又指 ，Circle OK便利店業務於上年獲得帳面盈利，屬於「自給自足」。