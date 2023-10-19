中銀香港All Set. Let’s Go!全城勁賞 做任務賞高達HK$300贏大獎

中國銀行(香港)港珠澳大橋(香港段)半馬拉松2023將於11月19日舉行，相信各位參加者已經積極備戰！人生就好似馬拉松一樣，需要有周詳的規劃和準備，亦要訂立適合自己的理財目標。為咗鼓勵大家每個理財階段跑得更遠，中銀香港最近就推出「All Set. Let’s Go! 全城勁賞」活動，由即日起至2023年12月31日，成功透過中銀香港手機銀行登記並完成指定理財任務，最多賞您HK$300現金獎賞，名額有限，先到先得。仲有機會參加大抽獎贏港珠澳旅遊套票，隨時贏走包括Rosewood Hong Kong的豪華酒店住宿同中銀信用卡2,100,000積分！各位理財健兒，Are You Ready？



三步簡易活動登記教學：

1. 登入中銀香港手機銀行，按「登記抽獎」

2. 閱讀理財任務內容，再按「立即登記」

3. 完成登記後，便可以開始您的理財任務

全程有賞 完成理財任務賺最多HK$300現金獎賞

跑馬拉松總會經過高低起跌，從起步、超越到衝線一刻，箇中的滿足感筆墨難以形容。中銀香港陪您跑理財半馬，於推廣期內完成以下「起步賞」、「超越賞」或「衝線賞」內各一項理財任務，每個類別最多可賺 HK$100，總共最多可賺HK$300現金獎賞！（名額有限，先到先得。）

起步賞！開戶類

手機開戶：新客戶成功透過手機銀行開立銀行戶口

置業專家：下載置業專家APP，參加「置業大地主」遊戲並成功登記置通訊

跨境理財通：成功配對「跨境理財通 - 北向通」戶口

超越賞！消費類

信用卡：成功申請Chill Card 或 憑任何中銀信用卡單一零售簽賬滿HK$2,100或以上（不限單一消費金額）

BoC Pay：經BoC Pay於商戶消費累計滿HK$2,100或以上（不限單一消費金額）

衝線賞！理財投資類

保險：成功投保中銀集團旅遊保險且實繳HK$100或以上，或成功投保中銀人壽延期年金計劃

(固定年期)(分行或手機銀行投保)及中銀人壽延期年金計劃(終身）(由中銀集團人壽保險有限公司(「中銀人壽」承保）

股票：證券交易金額累計達等值HK$21,000或以上

基金：基金認購金額累計達等值HK$21,000或以上(不包括貨幣基金）

存款：開立人民幣靈活高息定期存款

外匯：經手機銀行兌換外幣累計達等值HK$21,000或以上

私人貸款：以貸款代碼「HM」申請中銀分期「易達錢」- 稅季貸款及提取貸款可獲額外HK$500現金獎賞，更可享稅季貸款之特優利率(結餘轉戶則不適用）

港珠澳酒店旅遊大抽獎

想來一個快閃港珠澳小旅行？中銀香港已經為您精心挑選酒店住宿禮遇。只需每月完成一項「全程有賞」理財任務，即享每月大抽獎機會，10月至12月每月將送出兩份獎品，記得準時做任務啦！

10月

香港Rosewood酒店2日1夜雙人住宿及SPA連餐飲禮券（名額1名）

11月

珠海來回香港豪華專車接送及珠海St.Regis酒店2日1夜雙人住宿禮券（名額1名）

12月

澳門來回香港雙人豪華接送服務及新豪影匯水上樂園門票及店2日1夜雙人住宿禮券（名額1名）

每月更額外送出中銀信用卡2,100,000積分 （名額1名），可兌換140,000「亞洲萬里通」里數！

*以上產品、服務及優惠受相關條款及細則約束，詳情請向中銀香港職員查詢。請留意相關條款、細則及風險。投資及外幣/人民幣買賣涉及風險。

提示：借定唔借? 還得到先好借！

BoC Pay儲值支付工具牌照編號：SVFB072

詳情請閱：https://bit.ly/46DY0DU

（資料及相片由客戶提供）