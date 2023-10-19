耀才︰25%受訪散戶料恒指將穿16000點　僅15%信港府出招可救市

耀才證券（1428）今日（19日）公佈「第四季港股走勢」民意調查結果，在來自8,000份問卷結果中，逾半數散戶料恒指在今年度終結於18000點至22000點上落，此外9.8%的問卷結果料恒指可升至22000點以上，尚餘24.5%的受訪者較為悲觀料恒指將跌至16000點以下，較今日收市17295點還要再瀉起碼8%。



在港股板塊中，散戶仍對科技股情有獨鐘。

科技股走低 仍最受散戶青睞

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，以散戶投資興趣而言，儘管港股淡進，其仍成為問卷結果中最受歡迎的投資產品佔27.8%。

在港股板塊中，散戶仍對科技股情有獨鐘，近18.5%的受訪者青睞科技板塊，耀才稱備受追捧的龍頭股如騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）現時股價逐現沉底走勢，估值亦相對吸引，料因此為一眾散戶所看好，可搏低位反彈。

散戶其餘看好的板塊分別為能源電力股佔比15.5%，公用或收息股佔比11.8%，汽車股佔比9.4%。除卻港股，仍有25.1%的受訪者表示對美股日股等環股感興趣，香港/環球期貨與ETF分別位於其後，約為15.9%及14.3%。

僅有15%受訪者認為港府出招將影響港股走勢。（鄭文玥攝）

許繹彬：已錯過最好出招時機 但「播種才有機會」

就影響港股走勢的因素分析，此次調查中有32.3%的受訪者認為美國高息環境持續影響最大，其次為房地產債務危機佔22.7%，內地寬鬆的貨幣政策佔18.4%。僅有15%受訪者認為港府出招將影響港股走勢，即出台股市減印花稅及樓市撤辣等措施挽救本港經濟。

在展望施政報告是否將出招救市時，許繹彬笑稱「港府已經錯過了最好的時間做這些事」，如若9月即開展減印花稅或單邊徵收印花稅或將更有效果，此時即便出招，恒指也難即刻升至20000點。

但他也稱港股需謀求長期發展，現在憧憬施政報告出招救市可視為「播種」，「播種才有機會」。同時他表示希望港交所（0388）盡快落實打風仍開市的政策，要與其他國際的交易所與時俱進，才有機會與之相爭一日之長短。