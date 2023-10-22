3因素美息Higher for Longer　宜做「廉頗」躺平避敗家？｜鄭昆侖

美國10年期國債息率貼近5厘水平(最新水平4.9厘)，亦在暗示市場預期高息環境會持續多至少一年以上，直至2024年年底。作為對比，在今年3至5月份期間當時坊間有大把人估計美國聯儲局會在2023年9月份開始大幅減息，亦估計到2024年息口水平會見2至3厘(當時美國10年期國債息率跌至大約3.3至3.7厘水平)。

中東局勢更加確認「Higher for Longer」的息口格局

只不過，鑑於1)美國經濟並未如市場所預期般出現大幅下滑情況、2)通脹有反彈風險、3)中東地緣局勢張力升温等因素，因此主要央行仍然傾向於維持高息環境(Restrictive Monetary Policies)。「好快減番息」的預期幾乎落空，亦在鼓勵市場持續地從股市、債市(尤其是長債)、樓市等地方抽走資金(抽水)。本地地產界近期以很高的姿態地要求政府「減辣/撤辣招」。筆者的想法是就算港府真的是全撤辣招，亦「鬥唔過」環球「Higher for Longer」的息口格局。本地銀行開始接受現實，一步步調升按揭息率。仍然持有現金(債務水平偏低)的投資者，做定期、買短債，每年穩收4.5至5.2厘息，這更加令港樓唔吸引(未扣除成本前，本地住宅樓的收租率僅在2.5至3.7厘左右)。

「好快減番息」的預期幾乎落空，亦在鼓勵市場持續地從股市、債市(尤其是長債)、樓市等地方抽走資金。

進取的趙括、又或者是躺平的廉頗，都只不過是「收老闆Order的芬佬」

上週談到的長平之戰(公元前262至260年)，是一個戰國時代秦國東征行動的一個主要起步點。對於筆者而言，成語「紙上談兵」的反面教材，是在不合適的時機不要做冒進的趙括，否則衰咗全世界會「入晒你數」。

至於背了一隻超級大黑鑊的趙括，是否真的那麼不濟、又或者是否要負起趙國慘敗(秦國慘勝)的全責?

從戰術上，趙括中了秦國「戰神」白起的佯敗之計，將主力移至白起事先設定的預設戰場。趙括不知中計，集中主力猛攻秦軍陣地，但由於秦軍頑強抵抗因此趙軍仍無法攻破。

此時趙軍主力已經遠離大本營「故關」12公里。預伏在小東倉河北岸的秦軍突然出擊佔領韓王山，切斷了趙軍的退路。秦國騎兵也兵臨故關前，令留守故關的趙軍不敢支援。趙軍被完全分割為兩段。

中了伏的趙軍已成為秦軍的獵物。面對逆境的趙括其實沒有放棄，命令部隊原地築壁堅守等待援兵。只不過趙軍的補給資源幾乎被切斷，而且兵力被切割成兩段。趙括其後明白只能拼死突圍。趙括率精銳部隊突圍，但是白起下令秦軍放箭，趙括中箭而死。其餘趙軍投降，亦有史書所寫的「坑殺趙卒40萬」。

值得留意，史詩級戰役的雙方兵力人數往往有可能遭誇大了的。秦趙雙方的每一方的正規軍人數有機會達到5至10萬人。如果計入後備軍(民兵)以及運送物資的物流人員，那麼趙國的總人數有可能達20至40萬。只不過，40萬趙卒遭坑殺又似乎誇大了, 有大半的趙國軍事人員應該沒有進入白起設定的戰場。

相對於作風很老練的廉頗(廉頗明白秦軍氣勢可怕、上黨高地易守難攻，因此築堡堅守方為上策)，「後生仔」趙括的戰略觀差了至少一個Level，因此中了白起的誘敵之計亦可以理解。

不能否認，趙括的帶兵戰鬥力仍是很強勁。儘管趙括中了計，但是白起帶領的秦軍亦傷亡接近一半(慘勝)。秦國在長平之戰中也損失了巨大的人力物力，再加上日後的邯鄲之戰慘敗，「死者過半，國內空」。在秦王政(即之後的秦始皇)繼位以前(長平戰爭後的30年左右)，秦國也無法再發動大規模征東戰爭。

心水清的人，就會明白換走老練的廉頗、任用少壯派的趙孝成王，才是長平戰爭趙軍慘敗的「主要負責人」。我們又可以這樣去想，不論是打風很進取的趙括、又或者是躺平守住陣地的廉頗，都只不過是「收了老闆Order的芬佬、Fund Manager」。

從公元前230年至前221，秦王嬴政陸續滅掉六國，建立起中國歷史上第一個統一的中央集權的封建國家，定都咸陽，史稱秦朝。圖為「秦王掃六合」題材的版畫對外展覽。（多維新聞）

趙孝成王: 不算是太爛的「富二代」，但是太急想做些業績、因此輸了半份身家

長平之戰爆發的導火線是上黨郡的利益。公元前262年，秦將白起進攻韓國，攻取野王並且斷絕上黨群與韓國都城新鄭之間的聯繫，韓國被一分為二。韓國的上黨高地的官員(上黨太守馮亭)知道守不住，與其遭強秦硬佔，倒不如賣一個順水人情給友好的趙國。

上黨高地是趙國首都「邯鄲」的戰略屏障，與其聽任秦佔領後居高臨下攻擊邯鄲，不如趙率先佔有這戰略要地據以防衛邯鄲。

就算是加速跟秦國交惡，趙孝成王接收上黨，在戰略上是極為合理的政策。趙孝成王先派經驗老將廉頗駐守上黨高地，亦是合理做法。廉頗明白「條氣好唔順」的秦軍打得好喪，因此利用高地以及要塞的優勢堅守亦是正確的決定。

套用2022至2023年金融市場為比諭，如果是芬佬的廉頗就是主力做銀行定期、買投資級別的短期債券、買高息公用股收息的「躺平」做法。我理鬼你外面搞甚麼，總之我唔借錢又唔胡亂追貨，就算息口遭挾到10厘我都冇事。

如果廉頗的金主老闆同樣都是老練的趙惠文王，應該沒有太大問題。問題是公元前262年的趙孝成王(2至3年君主經驗)很容易面對典型「富二代的弱點位」。尤其是趙惠文王是能力很強的君主，因此繼任人心底裡很想做一些「偉大業績」。

廉頗的「低回報兼躺平」做法，未必合乎趙孝成王的心水。因此在所謂的秦國反間計推使下，趙孝成王就換走保守派廉頗，換入人氣好高而且聲稱炒股炒得好勁的「將二代」趙括。趙括是名將趙奢之子，在背景上跟趙孝成王存在「後生仔傾下歇」的合拍位。

情況就等同Banker日日同你講做定存，但是忽然有人(KOL、名人)吹奏某些增長股、某些Crypto好易賺，因此經驗不足的投資者好易「落叠」。輸了大錢之後，投資者事後才知道Higher for Longer的息口環境之下，追求額外回報的進取型投資策略是「加速身家貶值」的方法。

趙孝成王另一個問題: 抗秦(防加息)立場不夠堅定，弄至戰爭時的外交失敗

趙孝成王抗秦立場不堅定，亦是長平之戰的敗局主因之一。在秦國攻打趙國上黨的初期，在初戰失利的情況下，趙孝成王就想與秦國和談。大臣樓昌主張向秦國進獻重禮以企求和平，而虞卿則認為應該派使者帶著貴重的金銀財寶前往拉攏魏國和楚國，只要趙國使臣到了魏、楚兩國，不管能不能拉他們入伙，只要秦國懷疑趙國與魏、楚兩國合縱，就會有後顧之憂了，這樣才能掌握談判主動權。

然而，趙孝成王沒有採納虞卿的意見，反而是直接派大臣鄭朱到秦國，商談停戰求和事宜。秦相范雎利用鄭朱前來談和一事大做文章，秦昭王也大擺筵宴款待趙國使者，並公開表示秦趙兩國友誼源遠流長，目前的戰爭只是誤會。

秦趙關係的反常復甦，讓魏楚等國的斥候探聽到了，本來在是否中立的問題上，魏國和楚國還在猶豫。但是由於秦趙的公開表示友好，因此在長平戰爭趙括陷入苦戰，趙國向魏楚等國要求援助之時得不到回應。魏楚認為趙國又想借他們「過橋」,又跳草裙舞。

情況就正如2022年起計，環球加息趨勢極為明顯，但是不少人信了坊間的不少謬論(例如2022年中國內地會通關、2023年真通關後樓市會創新高、美國在2023年好快會減番息)在2022年首季以及2023年首季大舉借錢購買本地樓單位。結果是，美國聯儲局仍未有減息的打算、反過來本地銀行將按揭利率大幅調高。

以史鑑今，往往都是有需要的。在不適合的時候勤力又進取、立場定位又不堅定，隨時「敗家過」只懂吃喝玩樂的平庸第二代。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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