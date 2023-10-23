中國傳計劃月底召開全國性金融工作會議　規格6年來最高

據彭博報道，中國領導層和金融監管機構據悉計畫在本月底召開全國性的金融工作會議，為中國6年來首次針對金融領域召集這樣高規格的閉門會議。

報道引述不願具名的知情人士稱，最高領導層將與包括金融監管官員在內的相關政策制定者，在擬於10月30日至31日舉行的全國性金融工作會議上，重點討論如何防範和化解金融風險等議題，其中包括應對地方融資平台的債務風險。

過去二十年，全國金融工作會議五年左右召開一次。今年這一重大場合預計將為資產規模達450萬億元人民幣的中國金融業，排定未來數年的政策優先事項。隨著中國推動機構改革並設立中央金融委員會，黨中央在重大金融決策上的角色將進一步強化。

上述人士因未被授權對外發表評論而不願具名。國家金融監管總局沒有立即回覆彭博新聞社就此尋求置評的請求。

中國央行行長潘功勝此前在全國人大常務委員會會議上作關於金融工作情況報告，他表示，要穩妥化解大型房地產企業債券違約風險，強化城投債券風險監測預警和防範；並將根據市場形勢及時採取措施，防範股債匯市場風險傳染。

深成指創約4年新低

金融市場上，投資者悲觀情緒仍在累積。滬深300指數上周下跌逾4%，創一年來最大跌幅，抹去了去年年底A股開始反彈以來的所有漲幅。儘管中國出台了一系列提振市場的舉措，包括央行加力投放流動性，以及證券監管機構收緊了對賣空行為的限制，但股市仍出現了持續性拋售。

A股今日﹙23日﹚仍受壓。滬綜指收報2939點，跌43點或1.47%，創近1年低位；深成指報9425點，跌144點或1.51%，創約4年新低；創業板指數報1864點，跌32點或1.69%，創逾3年半新低。滬深兩市成交額逾7,200億元人民幣。

上一次全國金融工作會議於2017年7月14至15日在北京舉行，是次會議上設立了國務院金融穩定發展委員會，並要求強化央行風險防範職責。