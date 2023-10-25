施政報告2023｜滙豐︰相關措施能進一步提升港國際金融中心地位

滙豐歡迎「行政長官2023年施政報告」提到多項刺激香港經濟和創新投資的措施，該行香港區行政總裁林慧虹稱，相信無論是吸引海外企業和人才、推動國際貿易、可持續金融，以至人民幣國際化，相關措施能夠進一步提升香港國際金融中心地位，配合可靠的金融基建、高效的資本市場及完善的金融服務，可以滿足海外和內地企業的需要。

她續指，樂見各項擴大香港貿易網絡的措施，包括強化粵港澳大灣區各城市的合作、在「一帶一路」沿線國家設立更多辦公室，以及與東盟和中東地區的國家簽訂更多投資協議等。滙豐會繼續透過該行的環球網絡，支持企業開拓新市場、擴大客戶群及擴展業務。

目前香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池，也是全球最大的離岸人民幣中心。自首個互聯互通計劃，即「滬港通」，於2014年推出以來，截至今年9月底，流入香港的資金累計達到2.43萬億人民幣。林慧虹指，期待當局推出包括債券期貨等更多人民幣計價產品，讓香港發展成離岸人民幣風險管理中心。

她又稱，除了上述經濟相關的措施，滙豐很榮幸於長者學苑引入金融素養相關的課程，這與施政報告中強調推動關愛社區，以及滙豐銀行慈善基金的策略目標不謀而合。「一直以來，我們積極關顧長者，支援他們應對生活上的挑戰。相信新課程能夠增加長者的理財知識，是提升整體身心健康的重要技能。」