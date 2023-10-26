渣打績後瀉逾11%　李寧瀉逾2成差盡藍籌　恒指險守萬七點關

美國國債息維持高企，以及個別科企業欠理想，拖累美股三大指數於周三（25日）低收，其中道指曾失33000點，最終跌逾百點或0.32%。反映科技股走勢的納指，更下挫2.43%。亞太區股市今日（26日）早段下挫，其中日本股市大跌逾500點。



【17:37】

港股今日低收，更一度失守17000點，最終成功力守此大關。體育用品股今日表現疲弱，其中李寧（2331）瀉逾2成，為表現最差成份股。

恒指收市報17044點，跌40點，國指升5點，報5859點，科指升11點，報3712點，成交額為808億元。

同為體育用品股的安踏（2020），為今日第二大跌幅藍籌股，挫5.3%。特步（1368）跌4%，361度（1361）跌1.5%。

其他藍籌股方面，港鐵（0066）罕有地跌4.4%。

地產股方面，恒地（0012）跌2.2%，新地（0016）跌0.4%，長實（1113）跌1.2%。

科技股方面，阿里（9988）升0.6%，美團（3690）升0.2%，騰訊（0700）跌不足0.1%。

金融股方面，渣打（2888）公布第三季業績後股價下瀉，全日瀉11.4%。滙豐（0005）跌2.3%。

【13:30】

港股跌幅在午後擴大，恒指最新報16940點，跌144點，國指跌39點，報5813點，科指跌30點，報3670點。

李寧（2331）瀉19.9%，藥明生物（2269）跌6%，港鐵（0066）跌4.9%。

華潤電力（0836）逆市抽升4.1%，為表現最佳藍籌。

【12:14】

港股再度跌穿17000點，最新報16973點，跌112點，國指最新報5822點，跌31點，科指最新報3686點，跌14點。

李寧（2331）跌17.9%，藥明生物（2269）跌5.3%，港鐵（0066）挫4.5%，安踏（2020）跌4.1%。

港股今早表現疲弱，並且再次跌穿萬七點大關。恒指中午收市報16990點，跌94點，國指跌27點，報5826點，科指跌12點，報3688點，成交額為421億元。

體育用品股表現疲弱，李寧（2331）瀉18.5%，為今早表現最差藍籌，安踏（2020）跌3.8%，特步（1368）跌1.6%。

醫藥股方面，藥明生物（2269）跌5%，中生製藥（1177）跌1.9%，石藥（1093）跌0.5%。

地產股向下，新世界（0017）跌0.4%，新地（0016）跌0.9%，長實（1113）跌0.3%，恒地（0012）跌2.7%。

科技股方面，阿里（9988）升0.3%，騰訊（0700）跌0.7%，美團（3690）跌1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）曾低見58元，中午收市報58.2元，跌0.4%，港交所（0388）跌2.2%，曾跌穿270元。

【11:48】

港股再度跌穿17000點，最新報16973點，跌112點，國指最新報5822點，跌31點，科指最新報3686點，跌14點。

李寧（2331）跌17.9%，藥明生物（2269）跌5.3%，港鐵（0066）挫4.5%，安踏（2020）跌4.1%。

【10:00】

港股早段走勢反覆，曾倒升，最新報17063點，跌21點，國指跌不足1點，報5853點，科指最新報3704點，升7點。

內需股上揚，萬洲（0288）升3.7%，康師傅（0322）升3%，周大福（1929）升1.7%，百威亞太（1876）升1.6%。

科技股方面，京東（9618）升2.6%，小米（1810）升2%，阿里（9988）升1.3%。

【09:28】

恒指最新報17085點，低開不足1點，國指最新報5857點，高開3點，科指低開1點，報3699點。

零跑（9863）獲佳士拿母企Stellantis入股，今早股價高開11.4%，報41元。

體育用品股受壓，安踏（2020）低開1.9%，李寧（2331）低開13.9%，特步（1368）低開1.1%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.1%，騰訊（0700）低開0.3%。

金融股方面，港交所（0388）及滙豐（0005）均低開0.4%。