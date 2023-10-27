招行第3季多賺1.7%　淨利息收入532億元人民幣　按年跌2.1%

招行（3698）公布截至今年9月底止第3季業績，歸屬股東淨利潤為381.38億元（人民幣‧下同），按年增加1.7%。淨利息收入為532.9億元，按年跌2.1%，淨手續及佣金支出為199.36億元，按年跌10.8%。



該行又指出，今年首3季歸屬股東淨利潤為1,138.9億元，按年增加6.52%。同時指出期內淨利息收入1,622.86億元，按年增加0.1%，非利息收入為979.45億元，按年跌4.64%。

該行表示截至今年9月底，淨利差及淨利息收益率分別為2.07厘及2.19厘，按年收窄23及22個基點。

該行表示截至今年9月底，貸款和墊款總額為6.45萬億元，較去年底增加6.68%；客戶存款總額為7.98萬億元，按年升5.9%。

不良貸款率持平

資產質素方面，截至今年9月底招行不良貸款餘額為617.94億元，較去年底增加37.9億元，不良貸款率為0.96%，與去年底持平。撥備覆蓋率為445.86%，較去年底跌4.93個百分點，貸款撥備率為4.27%，較去年底跌0.05個百分點。

該行又指出截至今年9月底對房地產業的貸款及墊款總餘額為2,995.43億元，不良貸款餘額為159.11億元，不良貸款率為5.31%。