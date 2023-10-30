數碼港元｜多間銀行已提交測試結果　滙豐稱展示日常支付潛在好處

金管局今日（30日）公布數碼港元先導計劃第一階段報告。本地多間銀行除公布首階段測試成果外，亦有意擴大測試範圍。



滙豐夥科大數碼港元應用場景

滙豐指出於今年9月在香港科技大學校園進行模擬「數碼港元」」試驗，並於今日（10月30日）發布測試結果摘要。該行香港區行政總裁林慧虹表示，是次試驗以閉環形式進行，所得出的結果初步展示了央行數碼貨幣生態系統能為日常支付帶來的潛在好處。

林慧虹續稱︰「我們的分散式分類帳技術（DLT），支援模擬『數碼港元』代幣在消費者和商戶錢包之間以接近即時且高效的方式轉移，並利用智慧合約可編程功能，自動根據預設的條件向客戶發放獎勵和折扣，商戶和消費者對此表示十分滿意。自動獎賞令推廣日的交易量增加85%。我們期待與金管局緊密合作，準備進行更多的試驗，探索各種創新可編程方案、應用場景及邀請更多參與者。｣

滙豐為參與「數碼港元」先導計劃的機構之一，聯同香港科技大學（科大）共同探索「數碼港元」在日常支付的應用場景，尤其著重於數碼貨幣的「可編程」的增值功能，以及提升支付渠道效率兩大範疇。滙豐和科大在科大校園內進行了一周的試驗，共有148名學生和5家商戶參與。

中銀擬擴大數碼港元試點商戶範圍

中銀香港指出於9月初啟動模擬數碼港元預繳式服務的試驗，並取得了階段性成果，相關驗證結果已提交金管局。

該行指出首階段試驗邀請了內部員工購買預繳式服務，並將參加者的預繳資金轉換為模擬數碼港元，由智能合約運作管理。將在完善優化客戶體驗後，進一步擴大模擬數碼港元預繳服務的試點商戶覆蓋範圍，涵蓋超過50項預繳服務產品，並首次引入外部個人客戶參與驗證。

中銀香港副總裁邢桂偉表示:「中銀香港歡迎金管局公佈《『數碼港元』先導計劃第一階段報告》。自啟動模擬數碼港元試驗以來，本行持續收集商戶及消費者的意見。根據本行的調查研究結果，85%受訪商戶認為模擬數碼港元試驗方案相比非現金獎勵計劃更能增強消費者忠誠度，該方案能降低商戶開展預繳消費時的技術門檻和額外資源投入。此外，方案有效增加消費者對於預繳服務的信心，減低對資金安全性的顧慮。本行十分樂見商戶及消費者的正面反應，反映本行的模擬數碼港元試驗方案初步達成預期目標。本行將會根據消費者及商戶的意見反饋，進一步優化現有方案。同時，本行將根據金管局公佈的研究報告，探索模擬數碼港元在更多場景下的應用價值。」

恒生稱支持第二階段計劃

恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍表示：「恒生銀行一直積極支持及參與探索數碼港元的發展。恒生在金管局數碼港元先導計劃的實景模擬測試中，成功推出了模擬數碼港元錢包和可編程代幣。早前，政府機構、中小企及個人使用者已成功測試，以智能合約方式利用模擬數碼港元發放指定用途的資助或獎賞。恒生將會整合從合作夥伴，包括香港數碼港、香港中文大學、七間參與商戶以及逾百位個人參加者所得的意見，以繼續探索模擬數碼港元之應用。恒生將繼續支持金管局的第二階段計劃，與各界共同推動數碼港元發展。」