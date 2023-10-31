虛擬銀行｜銀公調查指45%個人受訪者已開戶　因存款息高及多優惠

銀行公會虛擬銀行公眾教育專責小組表示，虛擬銀行的認受性正逐步提高，不少大眾以及中小企均認為虛擬銀行的創新服務，為他們帶來更多便利。專責小組認為，加強市民大眾對於虛擬銀行的認知，將進一步推動更多個人和中小企使用虛擬銀行的優質服務。



為了解公眾對虛擬銀行的認知與印象，專責小組委託機構以網上問卷形式進行調查，發現大部分公眾及中小企對虛擬銀行持正面的觀感。1,000位個人受訪者當中，超過7成認為虛擬銀行是創新及便捷的，而受訪中小企對虛擬銀行的印象更佳，逾9成認為其代表便捷、高效並擁有科技驅動的先進服務。

虛擬銀行的使用情況

目前，虛擬銀行用戶使用一般銀行服務居多。個人受訪者使用最多的銀行服務為存款／儲蓄（63%），其次為信用卡或扣帳卡服務（49%），以及享用獎賞如現金回贈及禮品（45%）； 中小企方面，使用最多的銀行服務為存款／儲蓄（38%），其次為投資基金（28%）和轉帳（28%）。

公眾對虛擬銀行有充分的認知

提及對於虛擬銀行的印象，52%個人受訪者認為虛擬銀行需要較少文書處理、50%認為服務創新、48%認為收費較低。超過一半個人受訪者表示對虛擬銀行抱有好感或感興趣，認為其服務合適。虛擬銀行的使用度正在逐步提高，45%個人受訪者已開設虛擬銀行戶口、30%個人受訪者亦預計未來3個月會開設戶口。存款利息高、開戶優惠多、便捷的使用界面皆為吸引個人受訪者開設虛擬銀行戶口的主要原因。

至於企業方面，受訪的200家中小企當中，超過9成表示虛擬銀行簡單易用、日常操作快捷高效，並認為虛擬銀行服務有助增加商業營運效率。不少中小企已經開始於日常業務中使用虛擬銀行服務，高達76%受訪中小企表示已擁有虛擬銀行戶口，而79%則擁有傳統銀行戶口，反映中小企即使已有傳統銀行帳戶，亦願意在虛擬銀行開設新戶口，其中，中小企較看重服務效率與便捷程度、品牌與口碑，亦會留意存款利息息率。