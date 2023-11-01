中移動︰力爭2024至2025年資本支出佔收比　降至20%以內

中國移動(0941)發布有關舉辦「走進上市公司」活動情況，公司在投資者交流活動中指出，如無重大特殊事項，未來兩年總體資本開支將保持逐步下降趨勢，力爭2024至2025年CAPEX(資本支出)佔收比降至20%以內。

中移動今年CAPEX預計是1,832億元(人民幣‧下同)左右，較去年下降20億元左右。2020年至2022年是公司 5G 投資的三年高峰期，今年5G網絡投資計劃為830億元左右，較去年下降130億元左右，為算力資本開支增長提供足夠的空間，因此能夠保證資本開支的整體平衡。

該公司表示，全年來看，一方面收入利潤力爭保持良好增長，另一方面CAPEX預計較上年小幅下降，同時公司持續加強營運資金收付現管控，預計全年自由現金流將實現良好增長。

中國移動指出，公司堅持 CHBN（個人市場、家庭市場、政企市場、新興市場）四大市場全向發力、融合發展。

個人市場方面，截至今年三季度末，移動客戶數達9.9億戶，淨增1502萬戶，移動ARPU(平均每月每戶收入)達51.2元，按年增長1%，全年預計個人市場收入、移動ARPU實現穩健增長。

家庭市場方面，截至今年三季度末，家庭寬頻客戶達2.62億戶，淨增1786萬戶，家庭客戶綜合ARPU達42.1元，按年增長2.4%，預計全年家庭市場收入實現良好增長。

政企市場方面，今年前三季度DICT(通訊、訊息技術、雲端和大數據業務)收入為866億元，按年增長26.4%。以移動雲為代表的業務保持快速增長，移動雲收入預計全年達到800億元，到2025年達到1500億元。

新興市場方面，中國移動表示，持續做大國際業務規模，深化以咪咕視頻為代表的「內容+ 科技+融合創新」，推動金融科技佈局落地，豐富特色場景應用，預計全年收入實現快速增長。

中移動補充，總體來看，預計公司全年整體業績實現「兩個突破」，收入規模鑄就萬億元里程碑，利潤規模創造歷史新高。力爭延續前兩年發展態勢，收入、利潤持續良好增長。