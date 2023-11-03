內地10月底鬧錢荒　據報監管機構進行調查　了解機構高息拆借決策

《路透》引述3名消息人士指出，內地監管機構包括中國外匯交易中心（CFETS）正就10月底的流動性緊縮導致錢荒，觸發短期質押回購息率大幅抽升至50厘一事進行調查。並且已向若干機構了解為何會以超高息進行拆息。據稱當日市場推售大量政府債券同時，引發資金市場受壓。



據消息指出監管機構已要求任何當日以極高息拆借的機構，解釋如何進行決策及競購。有交易員及分析員指出，政府債券供應增加，特別是新批出的1萬億元人民幣政府債券推出，為市場帶來不尋常的流動性壓力，因此銀行有需要在賬目上去結扎干平差額，以滿足月尾監管要求。報道亦引述渣打宏觀策略主管劉潔指出，官方有意透過流動性收緊以遏止人民幣跌勢。

報道亦引述一名分析員指出，有大量基金公司﹑經紀及信託公司於周二（31日）搶借資金，以免在大銀行拒借時出現違約。消息人士指出當日市場對銀根需求遠大於供應，刺激短息抽高。對每間機構而言屬理性的決定。但是據他指出，至周三（1日）監管機構在會議上向若干機構提醒，不要太情緒化；又不諱言至今所有大皆猶有餘悸，所有人均寧可作出準備及保持充裕流動性。