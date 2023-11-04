中國電力公布6項創新成果 　冀打造綠色低碳能源新篇章

特首日前發表施政報告，宣布將在海、陸、空交通方面全力推動新能源使用和供應，帶領業界綠色轉型，並探討開發新能源產業鏈，促進綠色經濟。這一政策將為香港的能源科技創新帶來新的機遇，引來不少港企、內企關注。

日前（10月29日）由中國電力企業聯合會（簡稱「中電聯」）、中國產學研合作促進會（簡稱「產學研促進會」）聯合主辦，央企中國電力國際發展﹙2380﹚承辦的「能源安全科技創新論壇暨科技創新成果發布會」在北京舉行。會議上，中國電力公布了6項科技創新成果，揭示了新興產業集群發展的新態勢，全面啟動了打造科技創新引領型的一流綠色低碳能源供貨商的新篇章。

香港特區創新科技局及工業局副局長張曼莉在香港分會場上致辭時表示，強調香港在國家的大力支持下，發展綠色能源是特區政府其中一個重點領域方向，這也緊貼國際科技發展的大趨勢。去年香港特區政府亦公布了香港創新科技發展藍圖，提出將聚焦發展包括新能源科技在內的香港具競爭優勢和策略意義的科技產業。

賀徙︰開啟清潔能源綠色發展

國家電投新能源總工程師、中國電力主席賀徙圍繞「創新引領未來能源」發言時表示，中國電力立足國家所需、產業所趨，盡科技創新型能源央企之所能，堅持創新驅動發展，服務保障國家能源安全的擔當實踐。

賀徙表示，兩年前，中國電力發布了新戰略，開啟了清潔能源綠色發展、新興產業科技創新兩個賽道「加速跑」的新征程。兩年來，面對行業深刻變革、形勢變量增加、全球局勢「驚濤駭浪」，中國電力牢牢把握科技創新，實現能源本質安全第一驅動力，亦逐一實現清潔能源快速發展的目標，並秉持「敢為人先」的首創精神，加速科技創新突破，持續展現科技型能源央企的責任擔當。

在科技創新成果發布環節，賀徙聯同新源智儲、新源勁吾、啓源芯動力、新源清材、新源國臣、中電昱創6家中國電力新興產業平台公司負責人共同正式對外發布其科技創新成果，包括《數字孿生儲能大集控智慧運營平台》、《全彩光伏功能材料產品的創新與應用》、《交通與能源融合關鍵技術及解決方案》、《電化學儲能站專用滅火劑和高安全浸沒式冷卻液》、《光儲直柔新型配電系統》等。