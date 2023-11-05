離婚變財技！　富豪前妻獲分大筆身家的奧妙真諦｜刁佬

家重來都係講愛不是講道理嘅地方，尤其是喺屋企講道理，就算畀你子華神咁好口才，都只會令你贏咗場交，輸咗頭家，所以識欣賞老婆，佢就係你愛人。不過近來有個特殊現象，就係大量中國富豪離婚，仲要分一大筆身家比前妻，刁佬作為金融界嘅男人，直覺告知呢班老細又點會咁闊佬？

人哋有伊朗式離婚，我哋祖國都有中國式離婚。最近中港兩地股市大跌，政府認為中國商人應有所擔當，有道德責任，股市疲弱時唔好加多腳。風都未吹完，中證監就對大股東減持股份發出新規定，在《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》以後上市公司高管及大股東，想減持股份套現就唔係咁容易。

不過有頭髮邊個想做癩痢，個市咁差都堅持沽貨，一定有好大苦衷，例如抵押股份的大股東，當高息貸款時限一到，唔還錢唔單止冇咗抵押嘅股份，仲要連上市公司呢張最後嘅遮醜布都揭開，只要大家識字，都睇到公告話大股東股票比人打靶，成條街嘅街數一齊嚟。做得富豪，當然事事都有準備，急Call古惑師爺獻計。

法律上，上市公司大股東離婚，係要同老婆清算資產，更可以大家雙方洽商分產方案，當上市公司大股東要分身家，沽貨就變得合理無可疑。假結婚就話好容易捉到，假離婚好難舉證。

其中一個大家都識嘅例子就係中國恒大（3333）嘅許生，恒大嘅故仔學大劉話齋，講七七四十九日都講唔完，仲係一套未落畫的連續劇。集團早前公布主席許家印因涉嫌違法犯罪，遭依法採取強制措施。江湖消息話，許家印前妻丁玉梅得知內地有企業家因許家印被邊境控制後，隨即買機票離開香港，目前下落不明。

據說許家印同丁玉梅去年已經離婚，不過丁女士離開香港之前，一直協助相關機構進行恒大的債務重整。離咗婚都仲幫手重整債務，似乎已經超越再見亦是朋友的關係。

恒大集團過往豪派股息，許家印及丁玉梅分別從100%控制的英屬維京群島和開曼群島的離岸公司，獲得累計派發900多億元股息。透過「離婚」，這筆離岸股息部份已屬於丁玉梅。

世界各地的法律都視夫妻為緊密拍檔，中國人講得好啱，夫妻本是同林鳥，金融風暴後仲唔各自飛咩。大婆有身家分，仲有法律保障，自然有責任幫手頂。不過好多上市公司嘅影子老闆娘，都唔係好了解呢方面的知識。二奶、三奶，又或者女朋友，就算係生咗小朋友又一齊住嘅事實婚姻伴侶 (De facto Partner)，唔會因為分手而令你分得身家，因此冇結婚就等如冇權分身家，所以各位女朋友要保障自己，就要結婚了。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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