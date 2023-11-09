為子女計劃全方位財富部署「中銀理財」FamilyMAX新概念

父母為子女買保險，做儲蓄已經不是新鮮事，要透徹了解家庭理財需要，令財富增值，就要靠專業人士幫手。日前，陳凱琳(Grace)獲邀請以家庭理財大使的身分，為「中銀理財」拍攝宣傳廣告，趁拍攝空檔小編當然要把握向Grace請教理財心得。巨蟹座的Grace以家庭為重心，提起三個寶貝兒子立刻滔滔不絕，更坦言已為兒子日後人生規劃進行全方位理財部署，透過「中銀理財」FamilyMAX一系列家庭理財計劃，成功踏出第一步。



「孩子天」儲蓄賬戶 成就幸福每一天

每個父母都希望為孩子提供更好的將來，Grace亦一樣。同樣身為母親的中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文(Tania)與Grace交流有關教育小朋友理財心得時，她就有獨特的見解：「教導小朋友正確的理財觀念非常重要，讓他們從小學習如何儲蓄、理解金錢價值以及如何作明智消費。」為建立小朋友的儲蓄習慣，Grace坦言要選擇一個適合的儲蓄賬戶，事前做了很多功課，最終考慮選擇「孩子天」儲蓄賬戶。

Tania指「孩子天」0歲就可以開立，仲有專用存摺簿，能吸引小朋友對儲蓄的興趣外。她續說：「當小朋友長大後（11 - 17歲），家長更可為子女開立『自在理財』賬戶，讓孩子擁有屬於自己的戶口及提款卡，同使用手機銀行學習管理支出。子女可以嘗試自己以月供存款儲蓄，定下每月的儲蓄目標金額。」

未來小股神 家庭證券賬戶

除了儲蓄外，要令財富增值，Grace認為投資亦是另一選擇。「為小朋友未來做好準備，長大後應付教育費用、置業或突發開支等，作為父母的我們，透過投資為他們提供更好的機會和安全網。」

Tania補充說：「早前我們特別就18至45歲的年輕百萬富翁客戶進行調研*，了解他們就家庭理財及投資的習慣，以及對子女未來的規劃。家庭客戶在財富增值方面有極大需求，他們會一早為子女儲蓄，平均每月儲起2成收入，從讀書到置業開支，有父母更會準備約二百萬為子女買樓首期之用！

另外，他們傾向透過股票投資來增加財富，中銀香港的家庭證券賬戶正好讓父母為各子女開立獨立戶口，用戶可以各家庭成員的名字識別證券賬戶，將個人及為家庭成員的投資分開，並從小為他們進行投資，更可經NotALot碎股易買賣港股的碎股、設立月供股票計劃，當子女成年後，客戶可將股票轉到子女名下，為他們的資產打好基礎。」

Grace:「這個家庭證券賬戶真的很方便，我們更可以教育孩子關於投資的基本概念，讓他們明白投資是長期的規劃。」

從家庭出發 攜手邁步未來

理想的家庭生活，Grace就認為應該一家人有商有量，共同進退。這方面，Grace大讚「FamilyMAX」幫她省卻很多煩惱，令自己有更多時間於事業上拼搏，同時照顧家庭。「為人父母，我們應該時刻為子女的健康及保障把關，中銀FamilyMAX家庭理財規劃方案，提供包括壽險、醫療及傳承保障等多方面的保障方案。我們如何管理投資，財務決策亦是孩子的榜樣，讓他們從中學習更多。」

調研亦發現家庭客戶，約8成的客戶於子女3歲或之前為其購買保險，平均為每名子女投保1.8份保險，當中個人危疾及住院保障較受歡迎。中銀香港剛推出由中銀集團人壽保險有限公司（「中銀人壽」）承保的「危疾188終身壽險計劃」，提供188種疾病的保障，包括17種兒童疾病，於孩子出生後15天起就可開始投保，多項保障守護一家健康。FamilyMAX正好為家庭保障需求、家庭財富增值及子女理財三方面提供支援，協助家庭客戶規劃財富及未來。

FamilyMAX獎賞高達港幣2,350元

作為父母就當然要為子女想得更多、更遠，即日起至2023年12月31日，「中銀理財」客戶可享多項 FamilyMAX 子女賞及家庭賞優惠，可享高達港幣2,350元獎賞，更可參加大抽獎，有機會贏取Nintendo Switch (OLED款式) 🎮乙部！晉身／提升「中銀理財」仲可享迎新禮遇高達港幣35,000元！立即行動啦！

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*調查數字來自中銀香港於2023年第二季進行的一項客戶調查，訪問了18至45歲的「中銀理財」／流動資產多於港幣100萬元的客戶。

重要提示：

「危疾188終身壽險計劃」（「本計劃」）是獨立的人壽保險產品並同時提供危疾保障，您可選擇無須捆綁式地與其他種類的保險產品一併購買。

「本計劃」及附加利益保障(如有)由中銀人壽承保。中國銀行(香港)有限公司(「中銀香港」)為中銀人壽委任的主要保險代理機構。中銀人壽已獲保險業監管局授權及監管，於中華人民共和國香港特別行政區經營長期保險業務。中銀香港已獲香港特別行政區保險業監管局根據《保險業條例》（香港法例第41章）發出保險代理機構牌照。(保險代理機構牌照號碼 FA2855) 。有關本計劃及附加利益保障（如有）詳情（包括但不限於各項保障項目及承保範圍、詳盡條款、主要風險、細則、除外事項、保單費用及收費），請參閱中銀人壽繕發的銷售文件，包括產品小冊子、保單利益說明及保單文件及條款。

（資料及相片由客戶提供）