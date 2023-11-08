金融峰會｜資本集團籲捕捉中國轉型機遇　貝萊德料其成最大經濟體

貝萊德全球客戶業務主管Mark Wiedman 在金融峰會論壇上表示，高息環境下除了定期存款以外仍存在投資機會，目前其實是黃金時機去購買長期投資產品，例如債券，同時也可考慮私人信貸及基建方面的投資機會。

對於中國市場，他表示，中國為全球第二大市場，未來或成為第一，故此長遠投資組合仍會考慮。該市場目前正面臨中美衝突等因素，面臨挑戰及困難，而當地政府推動居民退休儲蓄分散投資，相信長遠仍存機遇，會是全球投資市場重要組成部份。

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資本集團行政總裁Mike Gitlin 則表示，中國經濟正由財政刺激、出口及房地產發展主導，轉向由創新及科技主導，認為當前的巨大經濟轉型，可能需時數十年，政策也向這些方向轉變，相信會帶來好的投資機會。

景順總裁兼首席執行官Andrew Schlossberg 在同一論壇表示，地緣政治會影響投資顧問的心理，政治環境越來越困難，投資取向會偏向防禦性。

富達國際行政總裁Anne Richards 表示，中國經濟作為全球重要組成部份，短期內相信不會改變，仍是資產管理及資本流行重要目的地。