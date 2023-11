Tesla遭滙豐看淡　獲沽售評級　創辦人馬斯克竟屬風險之一！

Tesla(特斯拉)股價持續尋低,早前更一度失守200美元。大行滙豐看淡該電動車生產商前景,予Tesla「沽售」評級,目標價為146美元。滙豐分析師Michael Tyndall指出Tesla為電動車領域創造者,其前景及想法均具有潛力,

惟據該行的未來現金流模型顯示Tesla或要至本世紀末才有盈利,其估值反映實現盈利時間可能更長。該行又指出Tesla行政總裁馬斯克為風險之一,所以予「沽售」評級。



Michael Tyndall指出對Tesla的看法,與傳統汽車生產商不同。由於該電動車生產商為行業的成本領先者,加上其雄心,料在未來一段時間可以保持領先地位。就算Tesla於2030年生產2,000萬輛電動車的目標過於樂觀,惟一般而言均可以達成目標。

Michael Tyndall進一步指出,目前該公司最大不確定因素為非汽車產品,如自動駕駛汽車軟件﹑Dojo超級電腦產品及服務等,惟相關產品及服務難透過折現現金流(DCF)方式進行評估,因有關市場處於初始階段,同時監管環執存在不確定性。

馬斯克:Tesla Chief Executive Officer Elon Musk gets in a Tesla car as he leaves a hotel in Beijing, China May 31, 2023. REUTERS(Reuters)