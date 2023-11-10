Tesla遭滙豐看淡　獲沽售評級　創辦人馬斯克竟屬風險之一！

Tesla（特斯拉）股價持續尋低，早前更一度失守200美元。大行滙豐看淡該電動車生產商前景，予Tesla「沽售」評級，目標價為146美元。滙豐分析師Michael Tyndall指出Tesla為電動車領域創造者，其前景及想法均具有潛力，

惟據該行的未來現金流模型顯示Tesla或要至本世紀末才有盈利，其估值反映實現盈利時間可能更長。該行又指出Tesla行政總裁馬斯克為風險之一，所以予「沽售」評級。



Michael Tyndall指出對Tesla的看法，與傳統汽車生產商不同。由於該電動車生產商為行業的成本領先者，加上其雄心，料在未來一段時間可以保持領先地位。就算Tesla於2030年生產2,000萬輛電動車的目標過於樂觀，惟一般而言均可以達成目標。

Michael Tyndall進一步指出，目前該公司最大不確定因素為非汽車產品，如自動駕駛汽車軟件﹑Dojo超級電腦產品及服務等，惟相關產品及服務難透過折現現金流（DCF）方式進行評估，因有關市場處於初始階段，同時監管環執存在不確定性。

馬斯克：Tesla Chief Executive Officer Elon Musk gets in a Tesla car as he leaves a hotel in Beijing, China May 31, 2023. REUTERS（Reuters）

外電指Tesla於智利成立子公司

此外據外電引述文件顯示，Tesla計劃進軍南美洲，於智利成立子公司。報道指出Tesla Chile已於9月28日登記成立，負責電動車進出口﹑生產﹑市場推動﹑分銷及銷售等業務，亦包括能源供應等其他商業活動。