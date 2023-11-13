港股尾市發力全日升逾200點　醫藥股獲追捧　中生製藥飆6.1%

美國三大指數於上周五（10日）高收，其中道指升近400點或1.2%，反映科技股走勢的納指，則升276點或2.1%。亞太區股市今日（13日）早段上揚，其中日股升逾百點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及現貨金價均向下。



【16:30】

港股在尾市時急步上揚，全日最終升逾200點，並重上17400點，惟與10天線（17445點）尚有約20點距離，同時交投仍然疲弱，全日成交額約為752億元。

恒指收市報17426點，升222點，國指升88點，報5989點，科指升88點，報3981點。

醫藥股今日表現突出，中生製藥（1177）升6.1%，翰森製藥（3692）升0.1%，石藥（1093）升0.6%。

科技股方面，阿里（9988）重上80元，收市報80.65元，升1.3%，騰訊（0700）升2.3%，美團（3690）升0.8%，小米（1810）升1.1%，京東（9618）重上100元，收市報100.8元，升1.8%。

地產股方面，恒地（0012）升2.4%，新地（0016）升0.7%，長實（1113）升0.8%，新世界（0017）升1.9%。

收租股方面，領展（0823）跌1%，希慎（0014）升0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.8%，港交所（0388）升1.1%。

【15:08】

內地股市高收，上證收市報3046點，升7點，深成指數收市報9988點，升10點，滬深300指數收市報3579點，跌7點，創業板指數收市報2009點，升近4點。

港股方面，恒指最新報17269點，升66點，國指升29點，報5929點，科指升40點，報3932點。

【13:50】

港股午後重拾升勢，最新報17221點，升18點，國指升10點，報5910點，科指升29點，報3922點。

聯想（0992）升4.6%，中生製藥（1177）升3.2%，中海油（0883）升2.2%。

【12:19】

港股今早走勢反覆，恒指中午收市報17178點，跌24點，國指跌11點，報5889點，科指升24點，報3916點，成交額為347億元。

醫藥股表現疲弱，藥明生物（2269）跌1.8%，翰森（3692）跌2.7%，中生製藥（1177）升2%。

網上醫療股方面，京東健康（6618）跌1.7%，阿里健康（0241）跌0.2%木1

科技股方面，阿里（9988）跌不足0.1%，騰訊（0700）跌0.2%，美團（3690）挫2.5%，小米（1810）升1.1%，京東（9618）升0.1%。

消費股方面，潤啤（0291）跌0.9%，百威（1876）跌2%。

【11:23】

港股轉跌，恒指最新報17150點，跌52點，國指跌21點，報5879點，恒指最新報13點，報3906點。

李寧（2331）跌3.2%，報23.85元，招行（3968）跌3.1%，藥明生物（2269）跌2.6%。

【10:18】

港股維持數十點升幅，恒指最新報17247點，升43點，國指升11點，報5912點，科指升39點，報3932點。

聯想（0992）升4.1%，百度（9888）升3.1%，小米（1810）升1.9%，快手（1024）升1.6%。

【09:27】

恒指高開59點，報17263點，國指升25點，報5925點，科指升23點，報3915點。

阿里（9988）高開0.5%，股價重上80元關，京東（9618）高開0.8%，最新報99.8元，將於周三（15日）公布第3季業績的騰訊（0700）則低開0.2%。

金融股方面，港交所（0388）高開0.4%，滙豐（0005）高開0.7%。

內險股方面，平保（2318）低開0.3%