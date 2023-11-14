中國據報擬用1萬億人幣救樓市　低成本資金撐「三大工程」

內地再傳出救樓市措施。彭博報道指，中國政府據悉擬最快於本月推出「三大工程」的具體實施計畫，為此提供的資金支持總規模將至少達到1萬億元人民幣，以期能助力穩定低迷的房地產市場。

報道引述知情人士稱，中國央行考慮通過專項借款、抵押補充貸款(PSL)等政策工具，分階段通過政策性銀行提供中長期低成本資金，以支持「三大工程」建設，最終金額可能會發生變化。10月底舉行的中央金融工作會議上提出加快「三大工程」建設，即包括了保障性住房、城中村改造和平急兩用基礎設施。

上述人士因未被授權對外發表評論而不願具名。中國央行未立即予以置評。

事實上，經濟復甦緩慢，樓市需求疲弱難振，中國正在持續加大政策支持力道，近期已經祭出多項財政刺激措施，包括增發1萬億元國債、提高赤字、提前下達地方債新增限額等。此次又一輪萬億元的支持力度，將傳遞監管層在房地產危機遲遲未見改善情況下，堅決出手提振經濟的決心。

PSL在10月餘額約為2.9萬億元，本輪淨增幅若達到1萬億元，其存量規模將超過2019年末的高位。這一工具於2014年設立，主要目的是通過政策性銀行提供資金來支持棚戶區改造項目，棚改項目曾幫助扭轉了當時房地產市場的低迷局面，但後來因加劇了三四線城市的房地產泡沫而受到批評。