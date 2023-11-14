鄭志剛任香港財富傳承學院主席　讚女性及「Z世代」推動財管轉型

香港金融發展局（金發局）今日（14日）宣佈香港財富傳承學院成立，冀打造家族辦公室樞紐，並委任董事會，由鄭志剛擔任主席。



除主席外，學院董事會還有5名成員，包括區景麟、金樂琦、林俊明、盧彩雲、黃永光；及2名當然成員，包括財經事務及庫務局代表陳浩濂及投資推廣署代表吳國才。



鄭志剛擔任香港財富傳承學院主席並出席儀式。（夏家朗攝）

女性領導力帶來新機遇

主席鄭志剛在儀式致辭中提出，當下越來越多的女性領導者引領家族企業，女性董事會成員與企業家的數量超過了歷史上所有時期，女性權力的崛起不容忽視，並相信將會有更多女性企業家會為本港金融的進步轉型帶領全新的機遇。

千禧「Z世代」引領獨角獸崛起

鄭志剛還表示，30歲至40歲出頭的千禧世代「Z世代」，正步入新的格局，其野心與興趣，將影響家族辦公室的長期戰略，標誌著進入前幾代人制定繼任計劃，以交接家族價值觀與財富的時代。而「Z世代」創辦的獨角獸企業，亦正改變著家族辦公室的格局，目前全球獨角獸公司數量已超過1,400間，市值達5萬億美元，當他們再次組建家庭，新的財富管理格局將再被開創。

對談中，鄭志剛盛讚普通法與低稅制的巨大優勢。（夏家朗攝）

學院涵蓋領域包括家族治理、慈善、藝術

在與金發局主席李律仁對談中，鄭志剛指出，香港成內地跳板與依靠，兼之擁有普通法、低稅制等制度上的巨大優勢，奠定了發展家族辦公室的制度基礎。而此次成立學院，所涵蓋的領域不受限於傳統的財富管理，並將延伸至家族治理和政策、影響力投資、慈善事業，以及文化藝術發展等，希望與全球同業建立夥伴關係，共同合作以發揮協同效應，為家族辦公室業界帶來最佳價值，致力締造香港成為領先國際的家族辦公室樞紐。