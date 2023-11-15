Rolex、Patek Philippe二手錶價見兩年新低！　較高位累挫逾四成

名錶現跌價潮！二手勞力士﹙Rolex﹚和百達翡麗﹙Patek Philippe﹚手錶的價格上月跌至兩年新低，在供應增加的情況下，對高價手錶的需求持續下降。

彭博Subdial手錶指數10月下跌了1.8%，至2021年以來的最低水平。該指數追蹤二手市場上交易額最大的50款手錶的價格，目前較2022年4月的高點已下跌42%。

彭博引述英國手錶交易平台Subdial的聯合創始人Christy Davis表示，隨著供應的上升，有進一步趨弱的跡象，二手錶經銷商銷售手錶所需的時間也更長。

Subdial的數據顯示，二手市場上的手錶數量自8月以來增加了5%；同期，衡量不同賣家之間價格差異的價格不確定性也走高了12%。

勞力士黑水鬼、綠水鬼手錶最新行情（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

勞力士Submariner 市場詢問度高

不過，不是所有Rolex都跌價，早前《香港01》記者亦有報道，指出勞力士最受市場喜愛的明星人氣王Submariner系列，其中又以不鏽鋼材質的三個型號如124060（無曆黑水鬼）、126610LN（黑水鬼）和126610LV（綠水鬼）市場詢問度高居整個系列的Top 3。

撇開綠水鬼身上出現的微妙變化，通常大家最關心的還是水鬼的價格行情，這系列在2023年1月時曾經再度漲過一次價，目前三款水鬼最新的原廠價格分別如下：

124060——HK$ 71,300

126610LN——HK$ 80,300

126610LV——HK$ 84,400

勞力士黑水鬼、綠水鬼手錶最新行情（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

同場加映：ROLEX｜勞力士OP 41mm手錶最新行情 綠漆面、彩色氣泡面價格回落（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

另外，今年鑽石價格也急插水，其中成品鑽石批發價格整體下跌約20%，未切割的原石鑽石跌幅更達35%，出現不少大型鑽石生產商推出一系列措施，以緩解鑽石價格崩跌的走勢。