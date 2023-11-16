內地股市低收　深成再失萬點關　創業板指數跌穿2千點｜持續更新

中美兩國元首於三藩市會面，美國股市於周三（15日）延續上日升勢，其中道指曾收復35000點，最終升163點或0.5%，納指升0.07%。亞太區股市今日（16日）未見明確方向，澳洲股市及日本股市於早段輕微回落。匯市方面，歐元及日圓兌美元上揚。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時段偏軟。



【15:04】

內地股市低收，上證收市報3050點，跌21點，深成收市報9954點，跌123點，滬深300指數收市報3572點，跌34點，創業板指數收市報1978點，跌37點。

港股方面，恒指最新報17855點，跌223點，國指跌75點，報6128點，科指跌66點，報4059點。

【13:37】

港股跌幅午後收窄至約200點，最新報17880點，跌198點，國指跌64點，報6139點，科指跌66點，報4059點。

周三已公布第3季業績的京東（9618），逆市升2.3%，為表現最佳藍籌股。

能源股亦上揚，神華（1088）升1%，中石油（0857）及中石化（0386）均升逾0.7%。

【12:25】

港股今早低收，半日跌近300點，其中小米（1810）及醫藥股均成為投資者沽貨對象。

恒指中午收市報17781點，跌297點，國指跌104點，報6100點，科指跌93點，報4032點，成交額約為612億元。

醫藥股成為投資者沽貨對象，藥明生物（2269）跌6.8%，石藥（1093）跌6%，中生製藥（1177）跌3.7%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.5%，小米（1810）跌6%，美團（3690）跌2%，京東（9618）跌1.7%，騰訊（0700）跌0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.6%，報59.3元。

體育用品股方面，安踏（2020）跌3.3%，李寧（2331）跌4.4%。

【11:04】

港股跌幅進一步擴大至17743點，跌335點，國指跌120點，報6083點，科指跌108點，報4017點。

小米（1810）跌6.4%，石藥（1093）及藥明生物（2269）均跌5.8%。

【10:14】

港股跌幅擴大，曾跌逾300點，最新報17792點，跌286點，國指跌97點，報6106點，科指跌80點，報4044點。

石藥（1093）及小米（1810）分別挫4.8%及4.2%。

【09:50】

港股轉跌並再次失守萬八點關，恒指最新報17888點，跌190點，國指最新報6140點，跌64點，科指跌53點，報4072點。

中生製藥（1177）及中芯（0981）分別跌2.4%及2.2%。

京東（9618）升4.3%，為目前表現最佳藍籌。

【09:25】

恒指最新報18174點，高開95點，國指最新報6252點，高開48點，科指最新報4169點，高開43點。

騰訊（0700）上季經調整利潤勝預期，今早高開2.3%，重上330元。同樣已公布季績的京東（9618），今早開5.2%。至於今日（16日）收市後公布季績的阿里（9988），最新報84.2元，高開1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報60元，高開0.2%，港交所（0388）高開0.5%。

中信（0267）獲華融（2799）以溢價入股5%，中信最新報7.35元，高開1.7%，華融高開2.7%。

汽車股方面，小鵬（9868）最新報66.5元，低開1.9%。