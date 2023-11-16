港澳UNIQLO及GU香港改花紅制度　最快工作滿3個月可獲發首次Bonus

日本零售企業迅銷集團旗下的兩大品牌UNIQLO及GU宣布調整花紅制度。

集團表示，旗下UNIQLO香港及澳門、GU香港調整花紅發放制度，於2023年9月起，凡符合條件的辦公室和前線店舖員工，將由原本需工作滿一個完整的公司財政年度方可獲發酌情發放的花紅，改為最快工作滿3個月即合資格獲發首次花紅，預計約800名僱員可受惠，而若工作滿一個完整的公司財政年度，僱員最多可獲發3次花紅。

集團補充，花紅會按僱員工作表現發放，透過評核其工作態度、對公司業績的貢獻及出勤紀錄等決定個人花紅回報，讓花紅更有效地與表現評核掛勾，使僱員能透過工作表現獲得相應的肯定及獎賞，以建立更公平的工作環境。

另外，UNIQLO澳門宣布為澳門前線店舖員工作出薪酬調整，加薪平均幅度約10%，今年10月生效。以前線店舖員工為例，入職起薪點增幅接近16%；按業務貢獻、個人發展及管理才能等表現，店長職級淨收入可達年薪百萬澳門元；而透過專為大學畢業生而設之UNIQLO Management Candidate（UMC）計劃入職的員工，起薪點將會上調至23,500澳門元。