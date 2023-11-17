MCRA正式定名為「信資通」　下周一推出試行計劃

香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會，以及香港持牌放債人公會（統稱「行業公會」）公佈，「多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式」正式定名為「信資通」，並將於下周一（11月20日）起推出試行計劃，以確保「信資通」在未來正式運作時的服務水平。



試行期間，獲邀參與人士將可向信貸資料服務機構索取其個人信貸報告，以測試資料的準確性和服務機構的整體服務表現。行業公會期望，能加強市場競爭，為公眾提供安全可靠的個人信貸資料服務。

去年11月28日，「信貸資料平台」（Credit Reference Platform, CRP）開始運作。三家信貸資料服務機構（分別為諾華誠信、平安金融壹賬通徵信服務（香港）及環聯信貸資料服務獲選為「信資通」下的個人信貸資料服務機構。在該平台下，參與平台的信貸提供者與獲選的信貸資料服務機構，已完成個人信貸資料上載及下載、資料整理以及驗證等工作。

行業公會期望，獲選的信貸資料服務機構順利完成試行計劃後，可正式為公眾提供安全可靠的個人信貸資料服務，同時加強市場競爭。

香港銀行公會表示，「信資通」旨在為認可會員機構及消費者提供安全可靠的個人信貸資料服務。此試行計劃有效評估獲選信貸資料服務機構於企業管治、內部監控及個人資料的使用和保障方面的服務水平，加強保障公眾的個人信貸資料。未來期望「信資通」將有助促進本港的個人信貸資料服務發展，提高行業效益、競爭力及服務靈活性。