內地11月貸款市場報價利率(LPR)維持不變

撰文：黃捷
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內地11月貸款市場報價利率(LPR)維持不變，符合市場預期。

中國人民銀行公布，一年期LPR維持3.45厘，5年期以上LPR維持4.2厘。

人民銀行