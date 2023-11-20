公會：港人平均37歲已規劃退休　認為760萬元才能維持生活水平

香港投資基金公會（HKIFA）對本港強積金計劃成員調查發現，在1,001名65歲以下在職人士及80名退休人士中，在職人員平均於37歲已開始規劃退休，預計退休年齡約為61歲，平均認為需要760萬元才能維持退休前的生活水平。



但受訪者認為這筆積蓄，僅能維持17年的退休生活，即至77歲。若以此計算，每月可用金額約3.7萬元。以本港平均壽命85歲計算，顯然不足以支持其生活。



調查結果顯示，在職人員平均認為需要760萬元才能維持退休前的生活水平。（資料圖片）

在職人士要求強積金平均回報率達11%

此外，在在職人士調查中，在職人士要求強積金投資的平均回報率達11%，目前平均受訪者有22%資產為強積金。基金公會退休金委員會聯席主席曹偉邦表示，該回報率對於強積金而言為高，他指出若需達到如此高的回報率，就需作高風險投資，否則只能降低期望回報率。

調查顯示，有近三分之一的65歲以下在職人士認為，定存可對衝通脹風險。另有有26%的受訪者選擇美股，23%選擇債券，18%選擇港股。其中，26%的在職人士認為強積金計劃提供的基金種類不足，在目前未納入強積金計劃的基金類別中，受訪者對可持續發展基金、高收益債券基金以及新科技行業相關的基金感興趣。