新地看好天水圍區前景 擬建近百萬呎商業項目 料成大灣區中介樞紐

政府積極發展「北部都會區」，期望將香港與大灣區對接，並將天水圍與鄰近地區定位成高端專業服務和物流樞紐。新鴻基地產（0016）早已積極佈局區內發展，擬於該區發展近百萬呎的大型綜合商業發展項目，服務未來人口急升的天水圍一帶居民，以及聚集往返兩地的服務人才。

攝影：陳葦慈



天水圍位置優越 具潛力成中介樞紐

政府最新公布的《北部都會區行動綱領》規劃中，將「北都區」分為四大區域，面積達3萬公頃。新鴻基地產工程管理部策劃總監沈學雄表示，集團對天水圍區前景十分樂觀，天水圍與鄰近洪水橋位置優越，與廣州、澳門、珠海橫琴形成三角形，憑藉口岸和交通優勢，令該區有望成爲其他板塊的「後盾」，從而幫助深化内地、香港兩地高端經濟的融合發展。

他補充，天水圍區塊與内地交通配套成熟，具潛力成為中介樞紐據點，北面經廣深西部公路通達深圳，西面經港珠澳大橋可通達珠海、澳門，再經中山抵達廣州，可與前海深港現代服務業合作區對接，提供金融和專業服務，並藉着口岸優勢發展現代物流業。同時該區亦可經屯門至赤鱲角連接路貫通機場，令前海及南山其他項目經過該窗口向海外拓展。

新鴻基地產代理總經理(寫字樓租務)盧經緯（圖左一）表示，集團對天水圍區前景十分樂觀，集團區內綜合商業項目料可成為大灣區的中介樞紐據點。

近百萬呎商業項目 料吸引金融物流業進駐

新地在天水圍區擁YOHO WEST及Wetland Seasons Park等大型住宅項目，新鴻基地產代理總經理（寫字樓租務）盧經緯表示，集團正規劃發展天水圍站綜合商業發展項目，佔地近100萬平方呎，且由商場及寫字樓組成，新地將參考過往發展商業及零售中心的成功經驗，例如觀塘apm、沙田新城市廣場等，期望為金融、物流、財富管理、風險管理服務等行業提供合適的辦公室，預計項目地基工程於2024年首季完成，整個項目將於2028年至2029年落成。

他表示，該項目鄰近天水圍站，可連接洪水橋新發展區、天水圍北部、元朗及屯門，同時具鐵路優勢，未來可經北環綫連接錦上路站至古洞北及新田等、經中鐵綫連接九龍塘，以及經廣深西部鐵路直達前海。另外，項目將以天橋連接周邊社區，有望可直接連接至天水圍站，設運輸交滙處，提供穿梭巴士、過境巴士、市區巴士等交通配套，並可透過規劃中的綠色集體運輸系統連接新發展區，發揮交通樞紐優勢。

新鴻基地產工程管理部策劃總監沈學雄表示，商業項目比鄰天水圍站，未來可經鐵路連接多個地區，發揮交通樞紐優勢。

項目設計趨多元化 提供戶外空間及休憩設施

天水圍寫字樓供應向來不多，他強調，新地早著先機發展天水圍，項目周圍區域住宅已經成熟，人口潛力將進一步上升，形成區内新的經濟核心，寫字樓將吸引國際以至灣區企業進駐，特別是與内地有商業聯繫的企業，值得長綫投資。他又指，項目將因應市場需求進行彈性規劃，預計樓面面積分佈更趨多元化，如設開放式辦公室，會借鑑深圳綜合商業項目設計。

零售方面，新鴻基地產代理租務副總經理孫雅茵表示，目前新地在新界西及新界北都有不少旗艦商場服務該區，例如屯門 V city、元朗 YOHO Mall、上水廣場等，隨著未來北部都會區迅速發展，天水圍區將成爲人口增長最活躍地區之一，料對當區產生强勁剛性需求。新項目將為消費者提供更廣範餐飲及購物選擇，特別是利用嶄新的露天餐飲體驗 (Alfresco Dining Experience) ，提升該區餐飲質素。另外，項目亦會秉承綠色生活概念，增設大量戶外活動空間，定期舉辦市集活動、工作坊等，打造區內首屈一指的城市舞台，提升區內活力，為消費者帶來全天候消閒購物好去處，優化該區的購物餐飲體驗。

新鴻基地產大型綜合商業發展項目周圍區域住宅已經成熟，人口潛力將進一步上升，將形成區内新的經濟核心。

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