金管局與BIS下周舉行高級別會議　逾20位行長出席　疫情以來首次

國際金融領袖投資峰會剛落下帷幕，金管局又開始籌備將於下周一及二（27日至28 日）舉行的金管局與國際結算銀行（BIS）高級別會議。金管局總裁余偉文表示，超過20位現任央行行長與副行長，以及8位前任行長將會出席會議，這是香港自疫情以來首次舉行中央銀行行長級別的大型會議。



獲任新興市場經濟體行長會議

余偉文在匯思發佈文章表示，此次會議標誌着金管局成立30周年，及國際結算銀行亞太區代表辦事處在香港成立25周年。國際結算銀行於1930年成立，總部位於瑞士巴塞爾，被譽為「中央銀行的銀行」。BIS致力於促進中央銀行之間的合作與交流，維護全球貨幣與金融穩定。金管局自1996年成為其成員之一。

除BIS外，金管局亦參與另外兩個總部設於巴塞爾的重要國際標準制定機構，包括金融穩定理事會（FSB）及巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）。兩個機構都致力促進國際金融穩定，前者強化監管政策，後者則為全球銀行業制定監管標準及指引。金管局同時也是許多其他金融和貨幣領域的國際和區域組織成員。

金管局總裁余偉文表示，保持金融中心地位至關重要。（資料圖片）

余偉文：保持金融中心地位至關重要

余偉文表示，參與這些國際組織對金管局有效履行監管職責，以及保持香港國際金融中心地位至關重要。透過這些組織及會議，可以針對一些可能影響本港市場的重要政策事宜，與其他央行互相取經借鏡，確保香港處於國際金融發展的前沿。香港是開放的經濟體，加上許多來自世界各地的金融機構駐紮香港，因此特別容易受環球因素影響。

他認為，需要在國際組織積極發聲，確保出台的倡議和政策能在香港甚至區域内得到採納和執行。此外，金管局與海外監管機構和國際組織的同事建立了密切的工作關係，之間的一些互動更進一步促成互惠互利的雙邊合作安排。

余偉文並表示，將接受邀請，擔任BIS主要新興市場經濟體行長會議和FSB 亞洲區域諮詢小組的主席，認為兩項任命是對金管局貢獻於國際金融界的一種肯定，體現香港作為國際金融中心的重要性，也有助於提升香港在國際監管組織的聲望。