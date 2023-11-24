金管局再度動用貼現窗　傳與滙豐掃港元有關

聯儲局官員近日再放鷹，加上臨近年尾，市場資金持續趨緊，隔夜拆息昨日升穿5厘。銀行同日（22日）經貼現窗，向金管局借入9.04億元流動資金，並已回籠。有市場消息稱，龍頭大行近日在外匯市場大手買入港元，令港元資金歸邊，兼只拆短錢，才是導致中長期拆息再升，以及有銀行要向金管局撲水的主因。



有市場消息稱，龍頭大行近日在外匯市場大手買入港元，令港元資金歸邊，兼只拆短錢，才是導致中長期拆息再升及有銀行要向金管局撲水的主因。

滙豐近兩日外匯市場大手掃港元

有本地媒體引述市場消息稱，近兩日滙豐在外匯市場大手買入港元，但只拆出隔夜錢，同業見滙豐此舉，遂對其是否出現水緊存疑，故變得審慎，向市場拆出資金都相對手緊。鑑於市場缺乏中長錢供應，令1、3個月拆息就繼續扯高。

而滙豐向來坐擁最多港元資金，近日大量買入港元，會令港元資金進一步歸邊，有些銀行未必獲滙豐授予信貸額度，從而或需透過貼現窗，向金管局借取資金。估計拆息要年結過後才回落，年底前1個月拆息或升貼3個月拆息，3個月拆息則保持現水平。

有銀行經貼現窗，向金管局借入9.04億元流動資金。（資料圖片）

３個月拆息料已見頂

另有傳滙豐近日只拆出短錢，主要與季節性因素有關。倘若對手銀行如美資行因美國感恩節假期而欲向其拆入幾日錢，可能都需付出較高息率才可取得資金。

金管局數據顯示，周三有銀行通過貼現窗，向金管局借入9.04億元港元流動資金，是11月首次。金管局10月共4次透過貼現窗，向銀行合共借出16.83億元流動資金。金管局回應指，貼現窗是金管局其中一項常設港元流動資金安排，目的是促進銀行同業支付系統暢順運作。近日有銀行按運作需要使用貼現窗，有關使用屬正常運作，並沒有異常之處。

港元拆息昨日普遍上升，全線均高企於5厘以上。其中隔夜拆息升幅最勁，上升約31點子，報5.071厘，為近1個半月來最高。至於1個月和3個月拆息則五連升，1個月拆息升上5.367厘，創近2個月高位。2個月及6個月拆息分別報5.568厘及5.629厘，同創近23年新高。