K Cash下周招股每手入場費約3960元　成首隻「T+2」FINI平台新股

K Cash今日（24日）宣佈於港交所（0388）主板上市計劃，公司此次計劃發售1.25億股股份，其中香港發售1250萬股佔比10%，國際配售佔其餘90%，每股作價1.64至1.96元，最多集資2.818億元。



集團指，以其發售價範圍中位數每股1.8元計算，若未行使超額配股權，則是次所得款項淨額約為1.825億元。公司股份每手2,000股，每手入場費為3959.54元，由星展亞洲融資（DBS）與中國平安資本（香港）擔任聯席保薦人。

公司計劃於11月27日（星期一）上午9時開始公開發售，30日中午12時截止，預計定價日期不遲於12月1日中午12時前，公司股份將於12月5日（星期二）開始於港交所買賣，股份代號為2483.HK。據悉，K Cash是首家計劃使用港交所最新推出的新股結算平台FINI上市的公司。

K Cash下周招股，每手入場費約3960元。（資料圖片）

集資多用於擴展貸款組合

作為本港第四大持牌放債人，公司表示，擬將73.2%的集資額用於透過向現有及／或新客戶提供更多貸款以擴展貸款組合；16.8%用於發展及擴展資訊科技團隊；10%作一般營運資金及企業用途。

K Cash主要業務包括無抵押業主貸款、私人貸款及中小企貸款，分別佔67.8%、26.3%及5.9%，過去三年，淨利息收益率均約在23%上下浮動。今年首5個月經調整純利按年增加160萬元，至341萬元。公司指，疫情後經濟復甦，貸款組合增長。

公司提出，主要的風險包括承受客戶可能拖欠貸款的信貸風險，今年首5個月公司錄得預期信貸虧損淨額2130萬元。另外，公司提出倘若未能監控信貸風險敞口，公司壞賬率有可能上升，過去三年公司整體壞賬率分別為4.5%、5.1%、3.8%，但今年首5個月公司整體壞賬率為1.8%，壞賬金額約為1930萬元，有所下降，料未來與此水平相若。

K Cash上市集資金額，多用於擴展貸款組合。

擬推出先買後付信用卡服務

公司董事長兼行政總裁李泰根透露，K Cash與新世界（0017）全資附屬公司River Square平台確定合作協議，擬將加盟其區塊鏈平台Riverchain並與年底前啟用。

此外，「先買後付」模式快速增長，公司已與一間業務範圍為全球的信用卡網絡服務平台合作，商議或推出相關信用卡服務，並已與相關商家聯絡。