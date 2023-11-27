新股上市罕「一take pass」　重複遞表見怪不怪｜刁佬

2023年係COVID 正式放下戒備嘅第一年，今年雖然未完，不過恒生指數曾經跌穿萬七點，而交投亦都因為國內同胞嘅資金越嚟越緊張，冇咗北水嘅支持香港股市進一步收縮。今年之中大部份嘅上市公司股價都表現不如理想，當股價跌到一個點，連大股東都覺得好抵時，私有化自然出現，的確係今年私有化特別多。

不過市場交易收縮股價不振亦都加快股票市場嘅生態系統循環，所以大家都會見到被除牌的公司繼續多。十分有趣嘅係交易所與證監會嚴守嘅IPO喺今年年底最後一季開始有所改變，刁佬見到有多次遞表嘅公司幾經風浪之下，終於上到市。無他，個個年底都要追業績，聯交所IPO集資額輸畀印尼，唔可以連宗數都輸埋，年底進行天下大赦，拯救埋自己可憐的業績。

回顧目前為止今年的IPO數據，總共有58間公司上市。大家較為有印象的有遞表六次嘅喜相逢集團(2473)、周杰倫阿媽的巨星傳奇(6683)，唔好以為細公司先要遞咁多次，連行內龍頭KEEP(3650)、眾安智慧生活(2271)、艾迪康控股(9860)、宏信建發(9930)及普樂師集團控股(2486)等都係多次遞表先成功上市。除咗正味集團(2147)、科笛－B(2487)及珍酒李渡(6979)可以一剔pass外，幾乎無一間一次遞表即成功。

根據聯交所嘅資料，由今年1月1日重新申請上市的個案共82宗，發出意見函的平均所需日數為14日，大家請注意呢個日數係指營運日，唔計假期架，屈指一算可知道聯交所平均需要三個禮拜先至可以發出意見函去問申請人問題，如果計埋公眾假期，大家好容易就可以計到每一輪嘅問題需要燃燒幾多光陰。

除珍酒李渡(6979)可以一剔pass外，幾乎無一間一次遞表即成功。﹙資料圖片﹚

根據LiveReport大數據，2023年上半年中天湖南集團(2433)由遞表至成功上市，所用天數達1,039日，共遞表4次，花了差不多三年時間才成功上市，完美錯過三年前的大牛市。最快成功上市的珍酒李渡，都用了104日。平均計每間公司要花428日，先可成功上市。

大家可能有留意，好多上市公司都係半路中途放棄上市，當中原因有很多，係IPO途中蹉跎歲月中自然發生好多事，例如估不到嘅疫情，市況重大改變，新法則出台，地緣政治局勢等等。交易所一定係睇咗好多武俠小說，知道天下武功唯快不破。所以唔需要做咁多嘢，只需要慢慢咁做，要死嘅就會死，唔死嘅都會得返半條人命，反正燒銀紙嘅唔係佢，日日返工出糧，做咁快咪又係有咁多嘢做。

今年9月8日唔單止係五百年一遇的黑雨大日子，對講咗上市好多年的本地薑LALAMOVE（貨拉拉）都好不幸，證監會要求貨拉拉提供境外發行上市備案補充材料，當日距離遞表過期只有20日。無論大家知唔知都好，刁佬喺度都同大家再科普一下。上市公司交給交易所審批嘅財務審計資料有效期只有半年，亦即係話如果你嘅審計係到6月30號為止，12月30號仍然未批出上市批准，唔好意思申請人唔該再做多次審計。當官老爺好悠閒咁樣提出新一輪嘅問題，申請人所提交嘅上市材料又要再準備過。

時間好容易流逝，上市申請人嘅時間同少女一樣，一寸光陰一寸金，如果答問題答得唔啱交易所及證監會心水，上市費用由兩三千萬升到四五千萬係好平常。當市場環境唔好，新股上市嘅市盈率向下調整，好話唔好聽，上完市啲錢都唔知夠唔夠找專業費用。我哋十分明白針唔拮到肉係唔知痛既。最可憐嘅係一部份上市申請人喺上市前有機構投資者入股或者有私募基金入股，上市計劃出現拖延，或者上唔到市，大股東就需要作出賠償贖回股票。喺呢種環境之下申請上市公司嘅老闆同時受到幾面夾攻，萬一有幸真係上到市，唔喺市場度攞返精神賠償又點對得住自己。

最可憐嘅係，小型上市公司真係俾你上到市，蜜月期過後，聯交所循例都會問未來發展如何？如果生意唔好，好容易又被人除牌，所以大家都會答一啲似是而非嘅標準答案，其實一句講晒，盡做囉。實際同皇帝問你有無生存空間？老闆問你對公司有無貢獻一樣。個問題本身就係有問題，答中冇獎，答錯送你一程，從此往生極樂。

最近香港資本市場專業人員協會(HKCMP)成立，為本地業界發聲，刁佬對此寄予厚望，希望各位大佬真係可以將業界聲音轉達政府。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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